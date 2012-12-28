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280
42 минуты назад
1
Отбой красного уровня
В Усманском и Добринском районах объявлен отбой красного уровня. При этом по всей области сохраняется желтый уровень «Воздушная опасность».
воздушная тревога
БПЛА
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Комментарии (1)
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Ужас!
10 минут назад
Опять полдня, а то и целый день будем без интернета
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Комментарии (1)