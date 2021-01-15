Коронавирус

56 минут назад

На втором месте по количеству заболевших COVID-19 за сутки оказался Елец

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#коронавирус
На втором месте по количеству заболевших COVID-19 за сутки оказался Елец

Выздоровел сегодня в Липецкой области от новой инфекции 221 человек.

Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрированы 18 494 случая новой коронавирусной инфекции, 13 796 человек выздоровели, 321 человек умер, 4 377 — лечатся.

В больницах сегодня находятся 1 576 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Дома лечится 2 801 пациент с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 155 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего в Липецке — 70 заболевших. На втором месте Елец — 43 человека. На третьем — Краснинский район — 10 заболевших. В Задонском районе — 8, в Грязинском и Елецком районах — по 6, в Долгоруковском районе — 3, в Добринском, Липецком и Становлянском районах — по 2, в Данковском, Лебедянском и Хлевенском районах — по одному заболевшему.
557
#коронавирус

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