Коронавирус

сегодня, 11:16

За сутки в Липецкой области подтверждены 155 случаев коронавирусной инфекции, пять человек от COVID-19 умерли

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области подтверждены 155 случаев коронавирусной инфекции, пять человек от COVID-19 умерли

Выздоровел за сутки после перенесенной болезни 221 человек.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 155 новых случаев коронавирусной инфекции, 221 человек после перенесенного COVID-19 выздоровел, пять человек от болезни умерли. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии в Липецкой области коронавирсная инфекция выявлена у 18 494 человек, 13 796 из них выздоровели, 321 — умер.

В России за сутки выявлены 24 715 случаев коронависрной инфекции, выздоровели 27 636 человек, 555 человек от COVID-19 умерли.

С начала эпидемии в Российской Федерации выявлены 3 520531 случай коронавирусной инфекции, 2 909 680 человек выздоровели, 64 495 человек от COVID-19 умерли.
1 850
#коронавирус

Комментарии (1)

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58 минут назад
Статистика по заболевшим пойдет на снижение, а иначе.....
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