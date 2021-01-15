Происшествия

сегодня, 14:27

Перевозившего лыжника водителя уже оштрафовали

5 889
#лыжник #ГИБДД
2
Перевозившего лыжника водителя уже оштрафовали

26-летний водитель "Мерседеса" привлечён к административной ответственности.

Напомним, вчера в соцсетях появилось  видео с лыжником, гонявшим по заснеженной проезжей части на буксире к машине. Инструктор одного из липецких горнолыжных центров выложил в Инстаграм видео, на котором он рассекает «прицепом» к автомобилю во время снегопада.

Как сообщил GOROD48 начальник ГИБДД по городу Липецку Олег Володин, 26-летний водитель автомобиля "Мерседес-Бенц", который перевозил своего товарища-лыжника, уже привлечён ответственности. На него был составлен административный протокол по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ. Водитель оштрафован на 1000 рублей. Кроме того, этого водителя проверили по базе данных и нашли на его счету ещё два неоплаченных штрафа - помимо части 2 статьи 12.23 КоАП РФ, за неуплату штрафов водителя "Мерседеса" привлекут в к ответственности по статье 20.25 КоАП РФ.

- В последнее время в соцсетях и СМИ увеличилось количество видео с агрессивной и опасной ездой, - отметил начальник ГИБДД по городу Липецку Олег Володин. - Ни один такой случай Госавтоинспекция не оставит без внимания: такие ролики мы изучаем постоянно, незамедлительно принимаем меры к поиску нарушителей правил дорожного движения, и все они будут привлечены к административной ответственности. Хочется ещё раз обратиться к жителям города Липецка, чтобы они не совершали необдуманные и опасные для себя и других участников дорожного движения поступки.

5 889
#лыжник #ГИБДД
2

Комментарии (5)

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Касарь сейчас

31 минуту назад
Это просто фантик )))) за касарь хороший ролик получился))
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Житель

37 минут назад
Ольга, пусть с тобой развлекается, но не на проезжей части.
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Вот и правильно

50 минут назад
Другим дуракам урок
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Ольга

59 минут назад
Тоже мне, "преступник". Никому не навредил, ночью развлекся...
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МестныйЯ

сегодня, 14:34
Лошары, сами же себя и подставляют. Приходится полиции сидеть в теплых кабинетах, просматривать соц.сети и мессенджеры, выявлять нарушителей))))
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