Происшествия
сегодня, 14:27
Перевозившего лыжника водителя уже оштрафовали
26-летний водитель "Мерседеса" привлечён к административной ответственности.
Напомним, вчера в соцсетях появилось видео с лыжником, гонявшим по заснеженной проезжей части на буксире к машине. Инструктор одного из липецких горнолыжных центров выложил в Инстаграм видео, на котором он рассекает «прицепом» к автомобилю во время снегопада.
Как сообщил GOROD48 начальник ГИБДД по городу Липецку Олег Володин, 26-летний водитель автомобиля "Мерседес-Бенц", который перевозил своего товарища-лыжника, уже привлечён ответственности. На него был составлен административный протокол по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ. Водитель оштрафован на 1000 рублей. Кроме того, этого водителя проверили по базе данных и нашли на его счету ещё два неоплаченных штрафа - помимо части 2 статьи 12.23 КоАП РФ, за неуплату штрафов водителя "Мерседеса" привлекут в к ответственности по статье 20.25 КоАП РФ.
- В последнее время в соцсетях и СМИ увеличилось количество видео с агрессивной и опасной ездой, - отметил начальник ГИБДД по городу Липецку Олег Володин. - Ни один такой случай Госавтоинспекция не оставит без внимания: такие ролики мы изучаем постоянно, незамедлительно принимаем меры к поиску нарушителей правил дорожного движения, и все они будут привлечены к административной ответственности. Хочется ещё раз обратиться к жителям города Липецка, чтобы они не совершали необдуманные и опасные для себя и других участников дорожного движения поступки.
Как сообщил GOROD48 начальник ГИБДД по городу Липецку Олег Володин, 26-летний водитель автомобиля "Мерседес-Бенц", который перевозил своего товарища-лыжника, уже привлечён ответственности. На него был составлен административный протокол по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ. Водитель оштрафован на 1000 рублей. Кроме того, этого водителя проверили по базе данных и нашли на его счету ещё два неоплаченных штрафа - помимо части 2 статьи 12.23 КоАП РФ, за неуплату штрафов водителя "Мерседеса" привлекут в к ответственности по статье 20.25 КоАП РФ.
- В последнее время в соцсетях и СМИ увеличилось количество видео с агрессивной и опасной ездой, - отметил начальник ГИБДД по городу Липецку Олег Володин. - Ни один такой случай Госавтоинспекция не оставит без внимания: такие ролики мы изучаем постоянно, незамедлительно принимаем меры к поиску нарушителей правил дорожного движения, и все они будут привлечены к административной ответственности. Хочется ещё раз обратиться к жителям города Липецка, чтобы они не совершали необдуманные и опасные для себя и других участников дорожного движения поступки.
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Житель
Вот и правильно
Ольга
МестныйЯ