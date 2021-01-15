Общество

41 минуту назад

В Липецке составили два протокола за снежные валы на дорогах

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#благоустройство #дорога
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В Липецке составили два протокола за снежные валы на дорогах

Проверки состояния дорог после сильного снегопада продолжатся.

В Липецке сотрудники ГИБДД совместно с прокуратурой проводят проверки по поводу появления снежных валов на дорогах.

Как рассказал GOROD48 начальник ГИБДД по городу Липецку Олег Володин, сегодня по результатам обследования улично-дорожной сети уже составлено два протокола по статье 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог». Административные дела завели на должностных лиц, ответственных за содержание дорог, - сотрудников департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения штрафа на должностных лиц, ответственных за состояние дорог, в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

В обоих случаях в Липецке протоколы составили за снежные валы, образовавшиеся вблизи пешеходных переходов и остановочных павильонов. Проверки улично-дорожной сети продолжатся.
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#благоустройство #дорога
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Комментарии (7)

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Гость

3 минуты назад
У меня вопрос к товарищу Романчукевичу А.Я. Начальник МБУ «Управление благоустройства г. Липецка». Где сейчас находятся автомобили которые должны вывозить снег с улиц нашего города. В начале декабря 2020 года был разыгран тендр на (Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом) вывоз снега на общую сумму 16 080 000,00 ₽, в которой победила фирма САПСАН и которая обязана обеспечить единовременную подачу не менее 40 единиц самосвальной техники в разные точки города по заявке Заказчика, так указанно в техническом задании аукциона. Но что-то я машин особо не вижу в городе. А прошу прощения, с 7 утра на интернациональной напротив УВД снег убирали 2 камаза и погрузчик.
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весёлый

3 минуты назад
Вырубить порожки на сугробах и прям в автобус с горки мимо турникета
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она

18 минут назад
На ЛТЗ, на остановки свалили весь снег, к автобусам проходить надо по сугробам, проверьте
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Житель

25 минут назад
Машин мало которые снег возят. Не успевают бедолаги
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Гость

30 минут назад
Вперед на Ковалева!!!! Вчера почистили пешеходную зону, а сегодня все завалили с дороги
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Подскажу еще завалы

32 минуты назад
ул. Кривенкова, Минская.....
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