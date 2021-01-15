В Липецке составили два протокола за снежные валы на дорогах

Проверки состояния дорог после сильного снегопада продолжатся.

В Липецке сотрудники ГИБДД совместно с прокуратурой проводят проверки по поводу появления снежных валов на дорогах.



Как рассказал GOROD48 начальник ГИБДД по городу Липецку Олег Володин, сегодня по результатам обследования улично-дорожной сети уже составлено два протокола по статье 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог». Административные дела завели на должностных лиц, ответственных за содержание дорог, - сотрудников департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения штрафа на должностных лиц, ответственных за состояние дорог, в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.



В обоих случаях в Липецке протоколы составили за снежные валы, образовавшиеся вблизи пешеходных переходов и остановочных павильонов. Проверки улично-дорожной сети продолжатся.

