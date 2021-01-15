Общество

50 минут назад

Вертолёт беглого липецкого депутата выставили на торги

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#СУ-5 #банкротство
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Вертолёт беглого липецкого депутата выставили на торги

На открытом аукционе попытаются за 15,5 млн рублей продать воздушное судно.

Конкурсный управляющий по делу о банкротстве ООО «СУ-5 Трест Липецкстрой» выставил на торги один из самых известных активов организации — вертолёт беглого бывшего депутата областного Совета, руководителя компании-застройщика Михаила Захарова. Воздушное судно Robinson Helicopter Company R44 выставили на торги за 15 550 000 рублей.

Вертолёт, который Михаил Захаров обещал продать ради спасения застройщика от банкротства и выплаты долгов, был выпущен в 2009 году. В положении о торгах нет информации о техническом состоянии воздушного судна, зато размещены актуальные фотографии вертолёта.

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Фото из документации к аукциону

Прием заявок от заинтересованных покупателей начнется 19 января. Победитель аукциона на повышение станет известен после 24 февраля.

Возвращению вертолёта в конкурсную массу должника предшествовала целая эпопея. Конкурсному управляющему пришлось разыскивать это имущество, оспаривать сделку о продаже вертолета индивидуальному предпринимателю за 5,3 млн рублей. В итоге суд признал сделку сомнительной и вернул вертолет в конкурсную массу должника.

Финансовые проблемы преследуют «СУ-5» с 2017 года. В первую очередь, это связано с дольщиками «дочки» организации - «Эксстроймаш», которая вовремя не сдала жилые дома в микрорайоне «Европейский». Председатель совета директоров ООО «СУ-5 Трест» Михаил Захаров летом 2018 года заявил о продаже всех активов в Липецке, чтобы найти средства на достройку трех больших многоквартирных домов в микрорайоне «Европейский».

Банкротство ООО «СУ–5 Трест «Липецкстрой» было инициировано осенью 2018 года кредиторами компании. Первыми в суд пришли представители «Зеленхоза» и налоговой инспекции. В дело о банкротстве «СУ-5» вступили 10 юридических лиц, в том числе энергетики и управление имущественных и земельных отношений Липецкой области. Общая сумма долговых требований уже достигла 133 млн рублей. В отдельное производство выделены требования «дочки» СУ-5 — компании «Эксстроймаш». Эта, также банкротящаяся строительная фирма, требует с СУ-5 свыше 750 млн рублей.

Сейчас Михаил Захаров находится в международном розыске по обвинению в мошенничестве. По словам адвоката бизнесмена, Захаров выехал за пределы России для лечения. Как считает следствие, председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаил Захаров и бывший директор по строительству Сергей Ельчанинов, договорившись между собой о незаконном выводе из оборота денег, полученных от участников долевого строительства, в конце 2015 года приобрели пакет акций ОАО «Рембыттехника» стоимостью почти 56 миллионов рублей. В результате в собственность ОАО перешло здание на улице Октябрьской в городе Липецке и земельный участок площадью более 2000 кв. м. Таким образом, денежные средства, предназначенные для строительства четырех домов в ЖК «Европейский», были использованы не по назначению, что привело к невозможности завершения строительства многоэтажек №№ 8, 9, 10, 22 в установленные сроки. Вследствие хищения денег дольщиков, дома, сдача которых планировалась еще в 2017-2018 годах, длительное время оставались недостроенными, что привело к нарушению законных прав и интересов 1 846 липчан. Все они признаны потерпевшими по уголовному делу.
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#СУ-5 #банкротство
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Комментарии (5)

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Мне

14 минут назад
не хватает 15 ,5 миллионов рублей ,а так купил бы !
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Шапокляк

15 минут назад
Ребята, ставьте трезвый ценник и вертолет уйдет к новому хозяину. А старт в 15,5кк за ушатанное корыто это бред
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Правильное решение и применение ему.

17 минут назад
Передайте в больницу доставка докторов в отдалённые районы города и пригорода при крайних ситуаций. Ведь там этот вертолёт нужней будет и спасёт не мало жизней людей. Чем опять возить чю то толстую за... у.
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Ч

45 минут назад
Кто же его купит без документов ? Это вам не машина .
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Денис

45 минут назад
Даю сто тыщ
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