Общество

сегодня, 09:35

Тепло вернулось во все дома, отключенные из-за повреждения сетей на улице Стаханова

5 628
#коммунальная авария
Тепло вернулось во все дома, отключенные из-за повреждения сетей на улице Стаханова

Во все дома, детские сады и школы, которые были отключены от отопления, вернулось тепло.

Как сообщили в пресс-службе ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация», работы по замене поврежденного трубопровода завершились вчера около 18:30. После этого энергетики смогли приступить к наладке гидравлического режима системы теплоснабжения. Сразу же в работу включились и управляющие компании – провели подключение и наладку внутридомовых систем. Ночью отопление подали и в те дома, которые энергетики не смогли подключить ранее к системе теплоснабжения по временной схеме.

- Если у кого-то в квартирах остались проблемы, связанные с завоздушиванием системы или неравномерным прогревом батарей, липчанам необходимо обратиться в свою УК, - советуют в городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства.

Номер УК указан на квитанции по содержанию и ремонту жилья. Также заявку о проблемах с отоплением можно оставить в ЕДС по номеру 8 800 450 48 48. Это позволит оперативно отслеживать её статус и ход работ по обращению.

Фото пресс-службы ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация».
5 628
#коммунальная авария

Комментарии (5)

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Стаханова 11

41 минуту назад
Ольга, всем позвонили в ЕДС заявку приняли, в аварийке - устраняют, в УК - Квадра ведёт работу, в Квадра- обращайтесь в УК. Кому ещё позвонить? Путину?
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Ольга

47 минут назад
Стаханова 11, а позвонить в аварийку?
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Пипецк

сегодня, 10:03
Люди заболели сидя в холоде!
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Стаханова 11

сегодня, 09:55
В УК говорят, что Квадра ведёт работы.... Вы там определитесь! И очень хочется комментарии от первых лиц услышать! Они хоть представление имеют, что происходит? Или концерты важней?
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Стаханова 11

сегодня, 09:47
О как!!! А мы не в курсе, замерзаем!!!! БАЛАБОЛЫ!!!!!
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