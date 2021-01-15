Общество
сегодня, 09:35
Тепло вернулось во все дома, отключенные из-за повреждения сетей на улице Стаханова
Во все дома, детские сады и школы, которые были отключены от отопления, вернулось тепло.
Как сообщили в пресс-службе ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация», работы по замене поврежденного трубопровода завершились вчера около 18:30. После этого энергетики смогли приступить к наладке гидравлического режима системы теплоснабжения. Сразу же в работу включились и управляющие компании – провели подключение и наладку внутридомовых систем. Ночью отопление подали и в те дома, которые энергетики не смогли подключить ранее к системе теплоснабжения по временной схеме.
- Если у кого-то в квартирах остались проблемы, связанные с завоздушиванием системы или неравномерным прогревом батарей, липчанам необходимо обратиться в свою УК, - советуют в городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства.
Номер УК указан на квитанции по содержанию и ремонту жилья. Также заявку о проблемах с отоплением можно оставить в ЕДС по номеру 8 800 450 48 48. Это позволит оперативно отслеживать её статус и ход работ по обращению.
Фото пресс-службы ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация».
- Если у кого-то в квартирах остались проблемы, связанные с завоздушиванием системы или неравномерным прогревом батарей, липчанам необходимо обратиться в свою УК, - советуют в городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства.
Номер УК указан на квитанции по содержанию и ремонту жилья. Также заявку о проблемах с отоплением можно оставить в ЕДС по номеру 8 800 450 48 48. Это позволит оперативно отслеживать её статус и ход работ по обращению.
Фото пресс-службы ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация».
Стаханова 11
Ольга
Пипецк
Стаханова 11
Стаханова 11