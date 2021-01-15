Происшествия

57 минут назад

На возбуждение уголовного дела по ЧП на улице Стаханова у следствия есть до 30 дней

5 973
#коммунальная авария
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На возбуждение уголовного дела по ЧП на улице Стаханова у следствия есть до 30 дней

Это срок при необходимости экспертиз. Если они не потребуются, то следователь может возбудить уголовное дело в течение 10 суток.

Уголовное дело по происшествию на улице Стаханова на данный момент не возбуждено, сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области. 

- Проводится проверка всех обстоятельств происшествия. У следователя есть 10-дневный срок, в течение которого он принимает решение о возбуждении уголовного дела. Если следствию потребуется проведение экспертиз, то срок увеличивается до 30 дней. В ходе проверки должна появиться ясность, за какие именно деяния и кого привлекать, - сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СУ РФ по Липецкой области.

Напомним, вчера на улице Стаханова в промоину, возникшую из-за аварии на теплотрассе, попали два человека. Сначала в яму с кипятком упала идущая на занятия 19-летняя студентка, позже — обварил ноги 31-летний водитель автомобиля «Лада Веста». Из-за коммунальной аварии отопление отключили в 34 домах, близлежащих детских садах и школах. К вечеру авария была устранена, потребителям начали давать тепло и горячую воду.

Проверки по факту аварии проводят полиция, прокуратура и СУ СК РФ по Липецкой области.
5 973
#коммунальная авария
1

Комментарии (5)

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Липчанка

14 минут назад
За такие происшествия, произошедшие в других областях, обычно по Центральным каналам сообщают, чтобы все в целях безопасности подходили ответственнее выполняя свои обязанности. По этой новости говорит только Липецкая обл.
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Вот вам и ответ

16 минут назад
Никто ответственности не понесет
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ау

19 минут назад
Таисия, назад всё не прокрутишь. а деньги помогут семье. в нормальных странах с этой квадры по 10 млн каждому бы дали. бить их надо рублём, тогда шевелиться будут. а на стрелочников очередных вроде обходчика с копеечной зарплатой мы уже насмотрелись.
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Таисия

38 минут назад
Все замнут, кто только пострадавшим вернёт здоровье? Вы подумали о девушке? А молодой мужчина тоже чей то кормилец.А у наших местных царьков как с гуся вода...
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Эксперт.

46 минут назад
Надо весь город проверят на износ труб и качество их. Заявленной одно а покупалось в поднебесной.
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