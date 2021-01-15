На возбуждение уголовного дела по ЧП на улице Стаханова у следствия есть до 30 дней

Это срок при необходимости экспертиз. Если они не потребуются, то следователь может возбудить уголовное дело в течение 10 суток.





- Проводится проверка всех обстоятельств происшествия. У следователя есть 10-дневный срок, в течение которого он принимает решение о возбуждении уголовного дела. Если следствию потребуется проведение экспертиз, то срок увеличивается до 30 дней. В ходе проверки должна появиться ясность, за какие именно деяния и кого привлекать, - сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СУ РФ по Липецкой области.



Напомним, вчера на улице Стаханова в промоину, возникшую из-за аварии на теплотрассе, попали два человека. Сначала в яму с кипятком упала идущая на занятия 19-летняя студентка, позже — обварил ноги 31-летний водитель автомобиля «Лада Веста». Из-за коммунальной аварии отопление отключили в 34 домах, близлежащих детских садах и школах. К вечеру авария была устранена, потребителям начали давать тепло и горячую воду.



Проверки по факту аварии проводят полиция, прокуратура и СУ СК РФ по Липецкой области.

Уголовное дело по происшествию на улице Стаханова на данный момент не возбуждено, сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.- Проводится проверка всех обстоятельств происшествия. У следователя есть 10-дневный срок, в течение которого он принимает решение о возбуждении уголовного дела. Если следствию потребуется проведение экспертиз, то срок увеличивается до 30 дней. В ходе проверки должна появиться ясность, за какие именно деяния и кого привлекать, - сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СУ РФ по Липецкой области.Напомним, вчера на улице Стаханова в промоину, возникшую из-за аварии на теплотрассе, попали два человека. Сначала в яму с кипятком упала идущая на занятия 19-летняя студентка, позже — обварил ноги 31-летний водитель автомобиля «Лада Веста». Из-за коммунальной аварии отопление отключили в 34 домах, близлежащих детских садах и школах. К вечеру авария была устранена, потребителям начали давать тепло и горячую воду.Проверки по факту аварии проводят полиция, прокуратура и СУ СК РФ по Липецкой области.