Леонид Милованов: «Я зашел за ту черту, которая называется жизнь»

Руководитель ансамбля «Казаки России» Леонид Милованов рассказал, как вылечился от COVID-19. В ковидном госпитале, который сейчас действует в БСМП, находились более трехсот особенно тяжелых пациентов. В истории болезни у них написано: КТ4, то есть легкие были поражены более чем на 75%.

Сейчас народный артист России Леонид Миловнов готовится к очередному выступлению. В начале весны театр танца «Казаки России» собирается показать спектакль «Донская легенда». Глядя на этого активного 71-летнего человека, трудно сказать, что еще летом его жизнь висела на волоске.— Я уже зашел за ту черту, которая называется жизнь. Она закончилась и началась другая жизнь, — так теперь говорит о времени болезни Леонид Милованов.Летом прошлого года Леонид Милованов. Сначала, как многие из нас, не придал этому большого значения — болеет редко. Потом обратился в поликлинику. Заведующая Елена Павлючевич направила его на томограмму, а потом врачи настояли на госпитализации.— Как уже потом я узнал, что легкие у меня были в хлам. Мне не говорили, но я понимал, что плохо. Потому что при дыхании не хватало кислорода. Как я выжил? Наверное, спасибо врачам и еще Богу спасибо. Многие молились за меня, не хотели, чтобы я умирал. Я и сам не хотел. Подумал, а на кого коллектив оставить? — улыбается Леонид Милованов.В госпитале Леониду Милованову пришлось долго лежать на животе. Перелом в болезни случился 20 июля — в день рождения артиста, он начал медленно выкарабкиваться.— Он очень мужественный, дисциплинированный человек. Вылежать на животе в течение десяти суток, может только очень волевой человек. Он большой молодец, со всем справился, и у нас получилось. Наша совместная с ним работа: врача и больного дала результат — человек выздоровел, — вспоминает заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии БСМП Юрий Васильев.Из двух тысяч пациентов БСМП, которую на время эпидемии перепрофилировали в коронавирусный госпиталь, примерно у трехсот легкие оказались поражены более чем на 75% (КТ4) — это самая тяжелая форма заболевания. То есть здоровых тканей в легких практически не остается. Примерно 75% из таких больных врачи сумели вернуть к жизни.Под Новый год в госпиталь поступила очень тяжелая пациентка, к тому же она была беременной. Прогнозы ставили неутешительные, но стараниями врачей и женщина и ее малыш выжили.— В стенах нашей больницы произошло новогоднее чудо. К нам поступила беременная пациентка, у которой была коронавирусная инфекция, тяжелая пневмония. Ей сделали кесарево сечение. Ребеночек родился здоровый. Пациентка длительное время находилась в отделении реанимации, где мы боролись за ее жизнь. Благодаря усилиям коллег, она осталась жива и была выписана на амбулаторное долечивание, — рассказала заведующая отделением БСМП Наталия Багословская.Работа врачей в коронавирусных госпиталях, помимо всего прочего — это еще и большое эмоциональное напряжение. Когда умирает пациент — привыкнуть к этому невозможно.— Сила воли и желание выжить самого человека играет огромную роль. Нервная система человека, сила духа, возможность мобилизовать себя, жить в очень тяжелых условиях вместе с аппаратом искусственной вентиляции легких — это важно. Если человек на нашей стороне — мы вдвоем против болезни. Если он на стороне болезни — значит я один против них двоих, — говорит заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии БСМП Юрий Васильев.Леонид Милованов теперь всем рекомендует, чтобы не пренебрегали защитными масками и антисептиками. Советует не отчаиваться и тем более не впадать в панику. Он смог выжить.