Коммунальные службы продолжают расчищать липецкие дворы от снега

На уборку последствий серьёзного снегопада, который прошёл в Липецке 13 января управляющие компании вывели более 800 дворников и 57 единиц спецтехники – тракторы подметали и раздвигали снег, сотрудники УК вручную расчищали пешеходные зоны.

- Первые дворники 14 января вышли на уборку уже в шесть утра. К 8.00 работы велись практически во всех дворах областного центра. Между тем, были и нарекания от местных жителей. На обращения мы стараемся реагировать оперативно, - рассказал заместитель председателя городского департамента ЖКХ Александр Шачнев.



Только за день 14 января сотрудники управляющих компаний израсходовали свыше четырёх тонн пескосоляной смеси. Работу коммунальщиков осложняла погода – температура воздуха поднялась, местами прошёл дождь. Снег стал плотным и тяжёлым. По словам работников, на уборку одного небольшого двора в среднем уходило около часа, после очистки участки посыпали пескосоляной смесью, чтобы предотвратить образование наледи.



- Ещё одна сложность – машины, неправильно припаркованные возле многоквартирных домов. Они мешают не только ручной расчистке территорий, но и проезду спецтехники. Липчан просят с пониманием отнестись к ситуации и не оставлять автомобили на обочинах и проездах, - сообщает пресс-служба мэрии. - Сегодня более 800 дворников продолжают работать во дворах. Им также помогает техника. По оценкам специалистов, на полную очистку всех городских дворов уйдёт около недели.



Замечания и предложения по уборке города липчане могут отправлять в Единую диспетчерскую службу по телефону 8-800-450-48-48. За двое суток в ЕДС поступило 65 заявок на уборку дворов. Сейчас в работе остаются чуть более 20.

