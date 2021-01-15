Общество

сегодня, 14:27

Коммунальные службы продолжают расчищать липецкие дворы от снега

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#снегопад
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Коммунальные службы продолжают расчищать липецкие дворы от снега

На уборку последствий серьёзного снегопада, который прошёл в Липецке 13 января управляющие компании вывели более 800 дворников и 57 единиц спецтехники – тракторы подметали и раздвигали снег, сотрудники УК вручную расчищали пешеходные зоны.

- Первые дворники 14 января вышли на уборку уже в шесть утра. К 8.00 работы велись практически во всех дворах областного центра. Между тем, были и нарекания от местных жителей. На обращения мы стараемся реагировать оперативно, - рассказал заместитель председателя городского департамента ЖКХ Александр Шачнев.
 
Только за день 14 января сотрудники управляющих компаний израсходовали свыше четырёх тонн пескосоляной смеси. Работу коммунальщиков осложняла погода – температура воздуха поднялась, местами прошёл дождь. Снег стал плотным и тяжёлым. По словам работников, на уборку одного небольшого двора в среднем уходило около часа, после очистки участки посыпали пескосоляной смесью, чтобы предотвратить образование наледи.
 
- Ещё одна сложность – машины, неправильно припаркованные возле многоквартирных домов. Они мешают не только ручной расчистке территорий, но и проезду спецтехники. Липчан просят с пониманием отнестись к ситуации и не оставлять автомобили на обочинах и проездах, - сообщает пресс-служба мэрии. - Сегодня более 800 дворников продолжают работать во дворах. Им также помогает техника. По оценкам специалистов, на полную очистку всех городских дворов уйдёт около недели. 
 
Замечания и предложения по уборке города липчане могут отправлять в Единую диспетчерскую службу по телефону 8-800-450-48-48. За двое суток в ЕДС поступило 65 заявок на уборку дворов. Сейчас в работе остаются чуть более 20. 
5 475
#снегопад
1

Комментарии (5)

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?1

8 минут назад
По Шубина, 6 трактор проехал 2 раза с поднятой лопатой и уехал. Что люди сами расчистили, чтобы авто поставить то и есть. НУ ПРОЕХАЛ - ПРОЕХАЛ. Главное все видели, что был.
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Липчанин

40 минут назад
Снегоуборочные стоят на новых микрорайонах часами в ожидании пустых машин под снег. Всё дело в грузовом транспорте, его просто нет.
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Житель

50 минут назад
57? Александр Шачнев, Вы забыли, что есть онлайн карта перемещения спецтехники? У вас в не базы максимум 15 единиц). Если посмотреть передвижение техники на универсальном проезде 10, они по территории кругами катаются.
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Гость

52 минуты назад
Что- то не виден результат их работы. Опять работа на листе бумаге...
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#Вывсёврете

сегодня, 14:36
Да же на основных городских магистралях тупо сдвинули снег с песком на крайние полосы. И никаких машин там нет. Снег надо вывозить, а не сдвигать.
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