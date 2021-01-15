Молодая пара и 90-летняя женщина погибли в огне

Жилые дома горели в селах Хлевное и Волово.

14 января около 19.30 в селе Хленове на улице Ленинской загорелся жилой дом.



- Дом тушили два отделения пожарных, которые в ходе разведки обнаружили тела 23-летней девушки и 29-летнего мужчины, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. – Также огонь повредил имущество и внутреннюю отделку дома на площади 15 квадратных метров. Возможной причиной возгорания могло стать неосторожнее обращение с огнем.



В поселке Зеленый Луг Воловского района во время пожара погибла 90-летняя женщина. На тушение ее дома выезжало два отделения пожарных. Вероятной причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

