сегодня, 11:32
В микрорайоне «Елецкий» лопнул водовод: отключены четыре улицы, школа и детсад
Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», сегодня утром стало известно о порыве на водоводе диаметром 300 мм на улице Артемова в микрорайоне «Елецкий».
- В школе № 60 в первую смену занятия организуют в обычном режиме. Во вторую – для учащихся проведут два первых урока, затем ребят отпустят домой. К социальным учреждениям будет организован подвоз воды, сообщили в городском департаменте образования, - сообщает администрация Липецка.
В АО «ЛГЭК» заверяют, что специалисты делают всё возможное для скорейшего решения проблемы. Планируется, что водоснабжение будет восстановлено сегодня, 15 января, до 20:00.
Подвоз холодной воды организован по двум адресам – Артемова, 3 и Елецкое шоссе, 1а.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам *175 или 236 175.
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