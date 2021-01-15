Общество

сегодня, 11:32

В микрорайоне «Елецкий» лопнул водовод: отключены четыре улицы, школа и детсад

30 1103
#отключения
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В микрорайоне «Елецкий» лопнул водовод: отключены четыре улицы, школа и детсад

Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», сегодня утром стало известно о порыве на водоводе диаметром 300 мм на улице Артемова в микрорайоне «Елецкий». 

Без холодного водоснабжения остались жители домов на улицах Хренникова, Осканова, Артемова и Елецком шоссе, также вода отключена в школе № 60 и детском саду № 50.
 
- В школе № 60 в первую смену занятия организуют в обычном режиме. Во вторую – для учащихся проведут два первых урока, затем ребят отпустят домой. К социальным учреждениям будет организован подвоз воды, сообщили в городском департаменте образования, - сообщает администрация Липецка.
 
В АО «ЛГЭК» заверяют, что специалисты делают всё возможное для скорейшего решения проблемы. Планируется, что водоснабжение будет восстановлено сегодня, 15 января, до 20:00. 
 
Подвоз холодной воды организован по двум адресам – Артемова, 3 и Елецкое шоссе, 1а. 
 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам *175 или 236 175.
30 1103
#отключения
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Комментарии (30)

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Маша

2 минуты назад
Всю зиму в городе сплошные катаклизмы. Власть безмолвствует и бездействует
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Гостья

3 минуты назад
В городе есть предпринимательской сообщество. Возможно им необходимо проанализировать, почему предприниматели вот так выполняют свои обязательства по обслуживанию населения. Плату требуют своевременно, а выполнение взятых на себя обязательств своевременно не гарантируют. Проверьте, достаточная заработная плата, нормальные условия труда, для того чтобы там работали специалисты а не случайные не квалифицированные работники. Помогите делом, коль в городе столько проблем. Подключите инспекцию по труду, жилищную инспекцию. Город МЕТАЛЛУРГОВ, а трубы не выдерживают нагрузок . От вашей помощи городские специалисты я думаю не откажутся. Да и помощь будет на пользу горожанам.
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Дачный

3 минуты назад
Город 48 а где новость что поселок Дачный опять без холодной воды?
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Олень ипотечный с елецкого

7 минут назад
Продаю скворешник на осканова
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Кумовской город

12 минут назад
А че в элитный елецкий вместо новых труб ржавчину столетнюю положили. А на спиленное бабло кто-то себе домик построил и не только себе , но и дочке сыночку.
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Город

14 минут назад
Такое ощущение что власть области так и города просто закрывает глаза на ежедневные аварии и отключения в жкх.
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Ржу

16 минут назад
Гость, похоже все проворовали и с одного места гниль в другое перекладывают
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нн

18 минут назад
Началось уже.А что там через 10 лет будет?Как бы эти человейники совсем не разрушились.Всё де слеплено из дешевых материалов.Застройщики на всём экономили.И окошки мелкие и потолки,как в хрущёбах.А уж на инженерке можно сколько бабла отмыть.Думаю разница между качественными трубами и китайской фольгой по цене на порядок отличается.Скоро те,кто поумней(хотя какой здравомыслящий чел. в елецком кв-ру купит?) начнут избавляться от этих квартирушек,а чуть позже,когда все эти беды участятся-лавинообразно продавать начнут.Вангую,что лет через 5-6 однушку там можно будет за миллион купить по нынешним ценам.
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??????

21 минуту назад
А вчера что лопнуло кого? Тоже воды не было
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ау

21 минуту назад
гарик, красоваться перед журналистами, модными словами сыпать и реальные проблемы решать - это не сочетается никак.
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