Происшествия

сегодня, 11:09

В Липецке 35-летний мужчина умер от переохлаждения и обморожений

3 2930
#обморожение #переохлаждение
4
В Липецке 35-летний мужчина умер от переохлаждения и обморожений

Он заблудился где-то на трассе.

Вчера в Липецке от переохлаждения и обморожений умер 35-летний мужчина. Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, пострадавшего - жителя Добринского района привезли в ожоговый центр около 7 утра и примерно через час после этого он скончался в реанимации.

Мужчину доставили в больницу в крайне тяжёлом, критическом состоянии. Знакомый, который привёз его в медучреждение, сообщил сёстрам приёмного покоя, что 35-летний мужчина позвонил ему откуда-то с трассы, попросил найти его и спасти со словами "Я замерзаю".

В больницу пострадавшего привезли на попутном транспорте. Мужчине диагностировали обморожения рук, ног и туловища и переохлаждение в терминальной стадии. Спустя час его не стало. 
3 2930
#обморожение #переохлаждение
4

Комментарии (3)

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111

2 минуты назад
Страшно
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Ирина

11 минут назад
пешком что ли, жесть
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пешком что ли

сегодня, 11:27
шел ?
ответить

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