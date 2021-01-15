В Липецке 35-летний мужчина умер от переохлаждения и обморожений

Он заблудился где-то на трассе.

Вчера в Липецке от переохлаждения и обморожений умер 35-летний мужчина. Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, пострадавшего - жителя Добринского района привезли в ожоговый центр около 7 утра и примерно через час после этого он скончался в реанимации.



Мужчину доставили в больницу в крайне тяжёлом, критическом состоянии. Знакомый, который привёз его в медучреждение, сообщил сёстрам приёмного покоя, что 35-летний мужчина позвонил ему откуда-то с трассы, попросил найти его и спасти со словами "Я замерзаю".



В больницу пострадавшего привезли на попутном транспорте. Мужчине диагностировали обморожения рук, ног и туловища и переохлаждение в терминальной стадии. Спустя час его не стало.

