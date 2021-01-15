Автомобилисты резвятся на заснеженных дорогах

Главное, чтобы забавы не привели к аварии.

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Как только в Липецке прошел снегопад, городские дороги засыпало снегом. Для коммунальщиков и пешеходов это стало наказанием, а вот некоторые автомобилисты нашли повод для развлечения. В липецком сегменте соцсетей полно постов с видеозаписями развлечений водителей. Автомобилисты гонят по заснеженным дорогам, шутят, что могут расчищать дворы, пока «валят боком» и «тащат». Особые опасения вызывают развлечения водителя, который так веселился на площади Победы и главных магистралях города, где полно нерегулируемых пешеходных переходов.



Напомним, с 2021 года в России ужесточили штрафы для нарушителей и агрессивных водителей. Размеры штрафов за нарушения при экстремальной езде оговорены в соответствующих статьях КоАП (ст. 12.14, ч. 3; ст. 12.15, ч. 1). За опасную езду можно получить штраф до 5 000 рублей.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, полиция проведет проверку по указанным в виде случаям.

