Общество

сегодня, 12:55

Автомобилисты резвятся на заснеженных дорогах

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#опасная езда
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Главное, чтобы забавы не привели к аварии.

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Как только в Липецке прошел снегопад, городские дороги засыпало снегом. Для коммунальщиков и пешеходов это стало наказанием, а вот некоторые автомобилисты нашли повод для развлечения. В липецком сегменте соцсетей полно постов с видеозаписями развлечений водителей. Автомобилисты гонят по заснеженным дорогам, шутят, что могут расчищать дворы, пока «валят боком» и «тащат». Особые опасения вызывают развлечения водителя, который так веселился на площади Победы и главных магистралях города, где полно нерегулируемых пешеходных переходов.

Напомним, с 2021 года в России ужесточили штрафы для нарушителей и агрессивных водителей. Размеры штрафов за нарушения при экстремальной езде оговорены в соответствующих статьях КоАП (ст. 12.14, ч. 3; ст. 12.15, ч. 1). За опасную езду можно получить штраф до 5 000 рублей.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, полиция проведет проверку по указанным в виде случаям.
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#опасная езда
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Комментарии (4)

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А никто не знает почему в Липецке во дворах

21 минуту назад
и с обочин дорог 2ой день не убирают снег? Или при капитализме денег на это тоже нет?
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Липчанин

22 минуты назад
Вы правильно написало могут, а могут и нет, узнав кто так может резвиться не жалея автомобиль
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Ещё один житель

сегодня, 13:04
А статья КОАП "Опасное вождение" в Липецке не работает?
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нлмк

сегодня, 13:04
лишать надо пожизнено
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