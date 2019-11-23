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«Суровый Липецк-52»: «Попробуем сосчитать количество детей в вино-водочном отделе» (ФОТО)

14 990
#Суровый Липецк #нелепости #несуразности.
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Жизнь в Липецке никогда не была скучной! И не будет...

Продолжаем нашу рубрику, лишний раз свидетельствующую о том, что жизнь в Липецке требует определенной выдержки и подготовки.

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Популярный у горожан магазин, который славится в первую очередь своей вино-водочной продукцией. Попробуем сосчитать количество несовершеннолетних хотя бы на этом обычном фото.

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Объявление в одной из липецких спортивных школ. Судя по тексту, если бы тренер не уволился, то расписание полетело бы в тар-тарары? Видимо, он всех спас.

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А это наоборот не очень суровое объявление о приеме на работу в одну из липецких типографий. Настолько деликатное, что даже требование (от слова – требовать) является не обязательным, а всего лишь желательным. Но может ли требовать что-либо категорично, если зарплату сулят в 12 тысяч рублей? А вот выжить на такие деньги – это уже сурово.

Дорогие друзья! Наверняка и вам есть чем поделиться с нашей рубрикой. Если вы заметили удачный кадр, то не поленитесь и сфотографируйте хотя бы на телефон и пришлите на электронную почту ruka48@yandex.ru. Лучшие снимки мы обязательно опубликуем!

Ранее в рубрике: 

Суровый Липецк-51: «Липчане настолько суровы, что едят сыр из мяса»

Суровый Липецк-50: «Получится – вылечат, не получится - похоронят»

Суровый Липецк-49: «Асфальт и цепи родного города»

Суровый Липецк-48: "Ровный пацанчик нигде не пропадет"

Суровый Липецк-47: «Мусоропровод заварили, а привычки остались»

Суровый Липецк-46: «А наши автобусы точно для перевозки людей?»

Суровый Липецк-45: «Опасная для жизни остановка»

Суровый Липецк-44: «Борьба за парковки»

Суровый Липецк-43: «Просим помощи у «управляшки», а она в ответ только квитанции шлет»

Суровый Липецк-42: «И вновь о непревзойденных мастерах парковки»

Суровый Липецк-41: «Мастер парковки 90-го уровня»

Суровый Липецк-40: «Мы яростно боремся со снегом, но он пока побеждает»

Суровый Липецк-39: «Так вот откуда проблемы в нашем футболе»

Суровый Липецк-38: «У нас даже фрукты имеют неограниченный срок годности»

Суровый Липецк-37: «А виноваты во всем немцы…»

Суровый Липецк-36: «Зима, как ты опять не вовремя!»

Суровый Липецк-35: «Новая жуть из общаги»

Суровый Липецк-34: «От этой остановки бросает в дрожь»

Суровый Липецк-33: «Нам кланяются даже уличные столбы»

Суровый Липецк-32: «В школе закончилось родительское собрание - караул!»

Суровый Липецк-31: «Удивительно, но здесь тоже живут люди»

Суровый Липецк-30: «И снова об общежитиях»

Суровый Липецк-29: «Общежитие, в которое лучше не заходить»

Суровый Липецк-28 «Пьяные указатели»

Суровый Липецк-27: «Здесь так печально, я перестаю дышать»

Суровый Липецк-26: «Попался!»

Суровый Липецк-25: «Выходишь из подъезда и попадаешь сразу в преисподнюю»

Суровый Липецк-24: «Двор, которым сложно гордиться»

Суровый Липецк-23: «Совесть чиновника найдена. Страшно сказать, где она...»

Суровый Липецк-22: «На задворках Европы»

Суровый Липецк-21: «Деньги не пахнут, пахнет другое»

Суровый Липецк-20: Суровый Липецк-20: «Автомобилистов просят не въезжать хотя бы в подъезд»

Суровый Липецк-19: если устал - ложись и отдохни

Суровый Липецк-18: не крылатые качели, недружелюбные педагоги и приторно заботливые бабули

Суровый Липецк-17: сбитый вертолет и кривая вывеска

Суровый Липецк-16: уникальный пешеходный переход и песочница без песка

Суровый Липецк-15: как же тяжело с нами нашим детям!

Суровый Липецк-14: дорога в школу трудна и терниста

Суровый Липецк-13: по городу становится опасно ходить

Суровый Липецк-12: тем, кто здесь живет, кланяются даже дорожные знаки

Суровый Липецк, часть 11: У нас может повториться трагедия, когда ребенок упал в ливневку

Суровый Липецк, часть 10: весь мир завидует железной закалке наших детей

Суровый Липецк, часть 9: «управляшка», которой все нипочем

Суровый Липецк, часть 8: в Подгорном уже жгут покрышки

Суровый Липецк, часть 7: «трэш» в отдельно взятом дворе

Суровый Липецк, часть 6: утки в нечистотах и «полоса препятствий»

Суровый Липецк, часть 5

Суровый Липецк, часть 4

Суровый Липецк, часть 3

Суровый Липецк, часть 2

Суровый Липецк, часть 1

14 990
#Суровый Липецк #нелепости #несуразности.
4

Комментарии (14)

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Сама трезвость

4 минуты назад
Для информации автора этой статьи! В магазине КБ продается не только бухач, но и молочная каша для детей и прочие детские радости!!!
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11

7 минут назад
Написали какую-то хрень. Лишь бы было.
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Да

11 минут назад
Видимо автор статьи никогда не был в КБ,решил поумничать,да не вышло))))
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Это пиар КБ что ли?

20 минут назад
У нас их магазин - единственный продуктовый в шаговой доступности, поэтому там отовариваются все. И там помимо алкоголя минимальный набор обычной еды, при этом по цене ниже пятерочек всяких и магнитов
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007

29 минут назад
КБ это не только вино водка тд там ещё и продукты есть представляете?
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Мерзко!

30 минут назад
Достали нагнетать((( лишь бы народ взбудоражить и себе рейтинг нагнать! Хватит врать, сладкого в этом магазине не менше, чем алкоголя и прочего. Да, там и еда, и молоко и консервы и салаты. Я в таком магазине постоянно чай, кофе и молоко покупаю, и что с этого? Я алкоголик, что ли? И с детьми захожу, они батончики себе выбирают, там самые недорогие конфеты и жвачки.
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321

30 минут назад
Так написали, будто там дети по 5 лет, алкоголь покупают. Не оставят же их родители на улице мерзнуть пока сами зашли в магазин...
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Осталось - 21

34 минуты назад
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Денис

39 минут назад
В Липецке невозможно жить трезвым. Только бухать.
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Сталин-психиатр.

48 минут назад
С детства вводят детей в алкогольный фарватер! Вот это по нашему!!! Молодцы!!
ответить
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