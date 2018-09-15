Суровый Липецк-17: сбитый вертолет и кривая вывеска

Очередная подборка брутальных липецких фото.

Мы продолжаем публиковать жесткие фото, снятые на улицах города нашими журналистами и читателями.





Поселок Матырский. возле дома на улице Моршанской, 6. «сбили» вертолет на детской площадке. Так и стоит не первую неделю.





Не будем и мы отставать от традиции. Если у нас в одном предложении соседствуют слово «вертолет» и «сбили», то рядом обязательно должна стоять фраза «Виноваты американцы».





Рядом песочница раскурочена наполовину. Наверное вертолет задел, когда падал? Прислал Сергей Тарасенко.





Но кое-где о детях у нас заботятся. Ну как заботятся... Вот на улице Циолковского стоит один-единственный снаряд времен СССР на несколько дворов. Местные жители говорят. что не раз обращались в управляющую компанию, а там произносят туманную фразу: «Средства выделяются». Куда? Кому? Сфотографировал Павел Поликарпов.





Одно дело ошибка в большом тексте в результате нечаянного промаха по клавиатуре, и совсем другое - в вывеске, которая по идее должна привлекать людей. Ведь вывеску составляют, долго делают, вешают, на нее смотрят каждый день. И видят «депОртамент». Справедливости ради отметим, что это вывеска не имеет отношения к структуре мэрии Липецка, так решили назвать себя коммерсанты. Связываться или нет с людьми, которые делают ошибки в собственном названии и потом годами их не исправляют, решать вам. Обратил внимание Павел Горланов.

Дорогие друзья! Наверняка и вам есть чем поделиться с нашей рубрикой. Если вы заметили удачный кадр, то не поленитесь и сфотографируйте хотя бы на телефон и пришлите на электронную почту ruka48@yandex.ru. Лучшие снимки мы обязательно опубликуем!

Ранее в рубрике:

Суровый Липецк, часть 1

Суровый Липецк, часть 2

Суровый Липецк, часть 3

Суровый Липецк, часть 4

Суровый Липецк, часть 5

Суровый Липецк, часть 6: утки в нечистотах и «полоса препятствий»

Суровый Липецк, часть 7: «трэш» в отдельно взятом дворе

Суровый Липецк, часть 8: в Подгорном уже жгут покрышки

Суровый Липецк, часть 9: «управляшка», которой все нипочем

Суровый Липецк, часть 10: весь мир завидует железной закалке наших детей

Суровый Липецк, часть 11: У нас может повториться трагедия, когда ребенок упал в ливневку

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Суровый Липецк-16: уникальный пешеходный переход и песочница без песка