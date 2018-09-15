Общество

сегодня, 12:14

Суровый Липецк-17: сбитый вертолет и кривая вывеска

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#Суровый Липецк #нелепости #несуразности
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Очередная подборка брутальных липецких фото.

Мы продолжаем публиковать жесткие фото, снятые на улицах города нашими журналистами и читателями.

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Поселок Матырский. возле дома на улице Моршанской, 6. «сбили» вертолет на детской площадке. Так и стоит не первую неделю.

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Не будем и мы отставать от традиции. Если у нас в одном предложении соседствуют слово «вертолет» и «сбили», то рядом обязательно должна стоять фраза «Виноваты американцы».

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Рядом песочница раскурочена наполовину. Наверное вертолет задел, когда падал? Прислал Сергей Тарасенко.

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Но кое-где о детях у нас заботятся. Ну как заботятся... Вот на улице Циолковского стоит один-единственный снаряд времен СССР на несколько дворов. Местные жители говорят. что не раз обращались в управляющую компанию, а там произносят туманную фразу: «Средства выделяются». Куда? Кому? Сфотографировал Павел Поликарпов.

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Одно дело ошибка в большом тексте в результате нечаянного промаха по клавиатуре, и совсем другое - в вывеске, которая по идее должна привлекать людей. Ведь вывеску составляют, долго делают, вешают, на нее смотрят каждый день. И видят «депОртамент». Справедливости ради отметим, что это вывеска не имеет отношения к структуре мэрии Липецка, так решили назвать себя коммерсанты. Связываться или нет с людьми, которые делают ошибки в собственном названии и потом годами их не исправляют, решать вам. Обратил внимание Павел Горланов.

Дорогие друзья! Наверняка и вам есть чем поделиться с нашей рубрикой. Если вы заметили удачный кадр, то не поленитесь и сфотографируйте хотя бы на телефон и пришлите на электронную почту ruka48@yandex.ru. Лучшие снимки мы обязательно опубликуем!

Ранее в рубрике:

Суровый Липецк, часть 1

Суровый Липецк, часть 2

Суровый Липецк, часть 3

Суровый Липецк, часть 4

Суровый Липецк, часть 5

Суровый Липецк, часть 6: утки в нечистотах и «полоса препятствий»

Суровый Липецк, часть 7: «трэш» в отдельно взятом дворе

Суровый Липецк, часть 8: в Подгорном уже жгут покрышки

Суровый Липецк, часть 9: «управляшка», которой все нипочем

Суровый Липецк, часть 10: весь мир завидует железной закалке наших детей

Суровый Липецк, часть 11: У нас может повториться трагедия, когда ребенок упал в ливневку

Суровый Липецк-12: тем, кто здесь живет, кланяются даже дорожные знаки

Суровый Липецк-13: по городу становится опасно ходить

Суровый Липецк-14: дорога в школу трудна и терниста

Суровый Липецк-15: как же тяжело с нами нашим детям!

Суровый Липецк-16: уникальный пешеходный переход и песочница без песка

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#Суровый Липецк #нелепости #несуразности
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Комментарии (7)

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Полина

15 минут назад
М︍н︍е 2︍4︍,︍ ︍︍П︍о︍л︍и︍н︍а︍, м︍ож︍н︍о л︍и︍ч︍н︍о︍, м︍о︍ж︍н︍о п︍о в︍э︍б︍к︍е︍.︍ Х︍о︍ч︍у︍ п︍р︍︍о︍в︍е︍с︍т︍и п︍р︍и︍я︍т︍н︍ы︍й в︍е︍ч︍е︍р.︍ Д︍е︍н︍е︍г н︍е н︍а︍д︍о!︍ Т︍е︍л︍е︍ф︍о︍н︍ и︍ ф︍о︍т︍о︍ в п︍р︍о︍ф︍и︍л︍е︍ >>> 18pop.ru
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Гостья

20 минут назад
Олигофренам что не сделай,они все сломают,по пьяни рожденные!
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Справедливый

сегодня, 15:27
Циолковского 4/3 , 4/2 без детских площадок .
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Через год

сегодня, 13:48
Ждем продолжений
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***

сегодня, 13:38
Жэк,обязаны делать обход территории,так всегда было,страшно подумать как может травмироваться ребёнок об эти жуткие,стальные пружины.Не качественный наверное был вертолёт.
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Пассажир

сегодня, 13:17
А не задались себе вопросом? Кто все это ломает? Вертолет был прикручен болтами, наверное во всем доме не найдется мужика который бы прикрутил этот вертолет и на * конец написал ил позвонил в мэрию.
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ВОРЧУН

сегодня, 13:15
Самое интересное последнее фото! Особенно подпись журналиста Г48! У Вас в каждой статье по 10 ошибок! За собой неучи смотрите а потом над другими смейтесь. Сделаю скрины ваших статей и опубликуйте статью СУРОВЫЕ ЛИПЕЦКИЕ ЖУРНАЛЮГИ!
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