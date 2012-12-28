81-летняя пенсионерка перехитрила мошенников: вместо 1,7 миллиона рублей она передала курьеру пакет с книгами
81-летняя пенсионерка перехитрила мошенников: вместо 1,7 миллиона рублей она передала курьеру пакет с книгами
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Общество
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сегодня, 07:32
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Синоптики предупредили о шквалистом ветре и грозах
Непогода придет в регион в блиэжйшие 4-6 часов.
Спасатели настоятельно советуют горожанам притворить створки окон и выключитьэлектроприборы. На улице же следует проявлять максимальную осмотрительность — обходите стороной старые деревья, линии электропередачи и неустойчивые конструкции. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.
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