Синоптики предупредили о шквалистом ветре и грозах

Непогода придет в регион в блиэжйшие 4-6 часов.

По данным метеорологов, ветер усилится до 15–20 метров в секунду, местами прогремят грозы.Спасатели настоятельно советуют горожанам притворить створки окон и выключитьэлектроприборы. На улице же следует проявлять максимальную осмотрительность — обходите стороной старые деревья, линии электропередачи и неустойчивые конструкции. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.