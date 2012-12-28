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598
сегодня, 07:32
4

Синоптики предупредили о шквалистом ветре и грозах

Непогода придет в регион в блиэжйшие 4-6 часов.

По данным метеорологов, ветер усилится до 15–20 метров в секунду, местами прогремят грозы.

Спасатели настоятельно советуют горожанам притворить створки окон и выключитьэлектроприборы. На улице же следует проявлять максимальную осмотрительность — обходите стороной старые деревья, линии электропередачи и неустойчивые конструкции. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.
гроза
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Дед
25 минут назад
Ну наконец то , слава богу !
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Да
30 минут назад
Почему такие очереди на заправки? Почему не хватает 95 бензина?
Ответить
Александр Н.
52 минуты назад
Ждём с нетерпением, берегите себя.
Ответить
Впереди
сегодня, 07:58
8 мес холода и сырости.
Ответить
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