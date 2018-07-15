Суровый Липецк, часть 6: утки в нечистотах и «полоса препятствий»

В нашей рубрике становится все больше фотографий, которые присылают сами липчане.

Мы продолжаем публиковать подборку фото в цикле «Суровый Липецк». На этих снимках, присланных нашими читателями, Липецк выглядит особенно брутально.





Район ЛТЗ. Вид словно к компьютерной игре, где действие разворачивается в постапокалиптическом мире. Дорога к дому полна препятствий. Прислала Екатерина Б.





А это «спальный» 15-й микрорайон. Присесть на лавочку в этом сквере могут только люди со стальными нервами и абсолютным отсутствием обоняния. Сфотографировал Сергей Семенкин.





Но не стоит забывать про то, что мы жемчужина! «Жемчужина Черноземья»! У нас дикие утки плавают в городе - посреди старых покрышек и нечистот в логу на 19-м микрорайоне!





Приз в студию тому, кто объяснит назначение этой «красивейшей» будки в районе железнодорожного вокзала. Два последних снимка сделал постоянный автор нашей рубрики Александр Баранов.

Дорогие друзья! Наверняка и вам есть чем поделиться с нашей рубрикой. Если вы заметили удачный кадр, то не поленитесь и сфотографируйте хотя бы на телефон и пришлите на электронную почту ruka48@yandex.ru. Лучшие снимки мы обязательно опубликуем!

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Суровый Липецк, часть 1

Суровый Липецк, часть 2

Суровый Липецк, часть 3

Суровый Липецк, часть 4

Суровый Липецк, часть 5