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Липчане настолько суровы, что едят сыр из мяса (ФОТО)
Очередная подборка брутальных фото из жизни родного города.
Мы продолжаем рубрику, в которой гордимся земляками за то, что они умудряются жить и выживать в таком брутальном городе, как наш.
Глядя на многие фото, снятые нашими корреспондентами и присланные читателями GOROD48, так и хочется воскликнуть: и куда до нас распиаренному Челябинску?
Вот такой сыр продается в наших магазинах – из мяса. Другую пищу липчане просто не воспринимают, едва только отрываются от стальной груди матери.
А еще в Липецке высшим шиком считается ездить со сбитым голубем на бампере. Мол, вот я какой крутой – от меня не улетишь, это была славная охота и т.д.
А чтобы липчанин остановился на своем авто, ему мало одного знака, а требуется, минимум, два.
Улица Циолковского. Вроде бы ничего необычного, работы как работы. Но есть в этом снимке что-то апокалипсическое. Да и вообще после ремонта у нас часто нередко наступает апокалипсис.
Креативная и реклама в новых микрорайонах. И при этом рукотровная – вырежи и сохрани.
Ранее в рубрике:
Суровый Липецк-50: «Получится – вылечат, не получится - похоронят»
Суровый Липецк-49: «Асфальт и цепи родного города»
Суровый Липецк-48: "Ровный пацанчик нигде не пропадет"
Суровый Липецк-47: «Мусоропровод заварили, а привычки остались»
Суровый Липецк-46: «А наши автобусы точно для перевозки людей?»
Суровый Липецк-45: «Опасная для жизни остановка»
Суровый Липецк-44: «Борьба за парковки»
Суровый Липецк-43: «Просим помощи у «управляшки», а она в ответ только квитанции шлет»
Суровый Липецк-42: «И вновь о непревзойденных мастерах парковки»
Суровый Липецк-41: «Мастер парковки 90-го уровня»
Суровый Липецк-40: «Мы яростно боремся со снегом, но он пока побеждает»
Суровый Липецк-39: «Так вот откуда проблемы в нашем футболе»
Суровый Липецк-38: «У нас даже фрукты имеют неограниченный срок годности»
Суровый Липецк-37: «А виноваты во всем немцы…»
Суровый Липецк-36: «Зима, как ты опять не вовремя!»
Суровый Липецк-35: «Новая жуть из общаги»
Суровый Липецк-34: «От этой остановки бросает в дрожь»
Суровый Липецк-33: «Нам кланяются даже уличные столбы»
Суровый Липецк-32: «В школе закончилось родительское собрание - караул!»
Суровый Липецк-31: «Удивительно, но здесь тоже живут люди»
Суровый Липецк-30: «И снова об общежитиях»
Суровый Липецк-29: «Общежитие, в которое лучше не заходить»
Суровый Липецк-28 «Пьяные указатели»
Суровый Липецк-27: «Здесь так печально, я перестаю дышать»
Суровый Липецк-25: «Выходишь из подъезда и попадаешь сразу в преисподнюю»
Суровый Липецк-24: «Двор, которым сложно гордиться»
Суровый Липецк-23: «Совесть чиновника найдена. Страшно сказать, где она...»
Суровый Липецк-22: «На задворках Европы»
Суровый Липецк-21: «Деньги не пахнут, пахнет другое»
Суровый Липецк-20: Суровый Липецк-20: «Автомобилистов просят не въезжать хотя бы в подъезд»
Суровый Липецк-19: если устал - ложись и отдохни
Суровый Липецк-18: не крылатые качели, недружелюбные педагоги и приторно заботливые бабули
Суровый Липецк-17: сбитый вертолет и кривая вывеска
Суровый Липецк-16: уникальный пешеходный переход и песочница без песка
Суровый Липецк-15: как же тяжело с нами нашим детям!
Суровый Липецк-14: дорога в школу трудна и терниста
Суровый Липецк-13: по городу становится опасно ходить
Суровый Липецк-12: тем, кто здесь живет, кланяются даже дорожные знаки
Суровый Липецк, часть 11: У нас может повториться трагедия, когда ребенок упал в ливневку
Суровый Липецк, часть 10: весь мир завидует железной закалке наших детей
Суровый Липецк, часть 9: «управляшка», которой все нипочем
Суровый Липецк, часть 8: в Подгорном уже жгут покрышки
Суровый Липецк, часть 7: «трэш» в отдельно взятом дворе
Суровый Липецк, часть 6: утки в нечистотах и «полоса препятствий»
Автор красава