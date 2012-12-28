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Происшествия
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сегодня, 11:07
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Фальшивые кураторы из спецслужб выманили у липчанина 1,2 миллиона рублей
Мужчина действовал строго по инструкциям неизвестных, приобрел новый гаджет и двое суток переводил наличные через терминалы, чтобы избежать якобы незаконного вывода средств в недружественные государства.
Все началось с сообщения на телефон о несанкционированном доступе к его аккаунту на портале Госуслуг. В тексте указывался телефон якобы службы поддержки, на который пострадавший и решил незамедлительно дозвониться. На другом конце провода ему сообщили, что кто-то пытается перевести его накопления за рубеж. Для предотвращения инцидента и защиты от возможных проблем с законом собеседники порекомендовали экстренно переместить капитал на «безопасную ячейку». Также ему сообщали об участи в операции спецслужб. Поверив в легенду о привлечении к работе сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга, мужчина полностью подчинился требованиям звонивших.
Аферисты установили жесткий контроль над жертвой. Липчанин по их указанию приобрел отдельный смартфон и сим-карту, регулярно отчитывался о каждом своем передвижении и выходе с работы. Под полным контролем виртуальных помощников пострадавший в течение двух дней снимал наличные и переводил их через банкоматы, в итоге отдав мошенникам 1,2 миллиона рублей.
Осознание обмана пришло лишь после того, как связь с лжесотрудниками оборвалась, и тогда липчанин пошел писать заявление в полицию, поняв, что его обманули. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ за мошенничество в особо крупном размере.
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