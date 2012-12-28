Фальшивые кураторы из спецслужб выманили у липчанина 1,2 миллиона рублей

Мужчина действовал строго по инструкциям неизвестных, приобрел новый гаджет и двое суток переводил наличные через терминалы, чтобы избежать якобы незаконного вывода средств в недружественные государства.

В отдел полиции №8 обратился 48-летний липчанин с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве.Все началось с сообщения на телефон о несанкционированном доступе к его аккаунту на портале Госуслуг. В тексте указывался телефон якобы службы поддержки, на который пострадавший и решил незамедлительно дозвониться. На другом конце провода ему сообщили, что кто-то пытается перевести его накопления за рубеж. Для предотвращения инцидента и защиты от возможных проблем с законом собеседники порекомендовали экстренно переместить капитал на «безопасную ячейку». Также ему сообщали об участи в операции спецслужб. Поверив в легенду о привлечении к работе сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга, мужчина полностью подчинился требованиям звонивших.Аферисты установили жесткий контроль над жертвой. Липчанин по их указанию приобрел отдельный смартфон и сим-карту, регулярно отчитывался о каждом своем передвижении и выходе с работы. Под полным контролем виртуальных помощников пострадавший в течение двух дней снимал наличные и переводил их через банкоматы, в итоге отдав мошенникам 1,2 миллиона рублей.Осознание обмана пришло лишь после того, как связь с лжесотрудниками оборвалась, и тогда липчанин пошел писать заявление в полицию, поняв, что его обманули. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ за мошенничество в особо крупном размере.