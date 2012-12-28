81-летняя пенсионерка перехитрила мошенников: вместо 1,7 миллиона рублей она передала курьеру пакет с книгами
Ещё один менеджер пункта выдачи заказов пойдёт под суд: девушку обвиняют в мошенничестве на 2,4 миллиона рублей
Выходные в Липецке: хоровод невест, в Ссёлках возьмутся за ножи, шанс «Металлурга» на медали
Заявивший о краже чемодана денег житель Тольятти оштрафован на 80 000 рублей за ложный донос
81-летняя пенсионерка перехитрила мошенников: вместо 1,7 миллиона рублей она передала курьеру пакет с книгами
Ещё один менеджер пункта выдачи заказов пойдёт под суд: девушку обвиняют в мошенничестве на 2,4 миллиона рублей
Заявивший о краже чемодана денег житель Тольятти оштрафован на 80 000 рублей за ложный донос
Выходные в Липецке: хоровод невест, в Ссёлках возьмутся за ножи, шанс «Металлурга» на медали
Общество
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сегодня, 14:19
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На трех улицах Липецка отключат холодную воду
6 сентября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Октябрьская, 53, улица Вермишева, 23 – без холодной воды временно останутся жители трех улиц, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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