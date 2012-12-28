На трех улицах Липецка отключат холодную воду

6 сентября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Октябрьская, 53, улица Вермишева, 23 – без холодной воды временно останутся жители трех улиц, сообщили в компании.