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275
сегодня, 14:19
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На трех улицах Липецка отключат холодную воду

6 сентября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Октябрьская, 53, улица Вермишева, 23 – без холодной воды временно останутся жители трех улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 49, 49/2, 51а, 51б, 51д, 53, 53/1, 53 стр. 1, 53 стр. 2, 55а по улице Октябрьской, № 9 по улице Скороходова, №№ 22а, 23, 23а, 23б по улице Вермишева.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
отключение воды
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А где горячая вода
55 минут назад
На проспекте Победы 114?
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