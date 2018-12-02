Общество

48 минут назад

Суровый Липецк-29: «Общежитие, в которое лучше не заходить» (ФОТО, 18+)

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#Суровый Липецк #нелепости #несуразности
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Суровый Липецк-29: «Общежитие, в которое лучше не заходить» (ФОТО, 18+)

Очередная подборка нашей постоянной рубрики «жестких» фото из жизни родного города.

У нас бывали случаи, когда мы целый выпуск посвящали одному двору. Но сегодня ситуация особая - все снимки сделаны нашими читателями в общежитии на площади Мира, 1.

Такое у нас впервые - вся подборка из одного здания, но жильцам впору уже кричать: «Помогите!». К слову, жители этого «великолепия» заявили нам, что исправно вносят все коммунальные платежи. А вот что они получают взамен. Фото оставляем без комментариев, потому что тут они, пожалуй, излишни. Заметим лишь, что это Россия, Липецк, XXI век.

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Дорогие друзья! Наверняка и вам есть чем поделиться с нашей рубрикой. Если вы заметили удачный кадр, то не поленитесь и сфотографируйте хотя бы на телефон и пришлите на электронную почту ruka48@yandex.ru. Лучшие снимки мы обязательно опубликуем!

Ранее в рубрике:

Суровый Липецк, часть 1

Суровый Липецк, часть 2

Суровый Липецк, часть 3

Суровый Липецк, часть 4

Суровый Липецк, часть 5

Суровый Липецк, часть 6: утки в нечистотах и «полоса препятствий»

Суровый Липецк, часть 7: «трэш» в отдельно взятом дворе

Суровый Липецк, часть 8: в Подгорном уже жгут покрышки

Суровый Липецк, часть 9: «управляшка», которой все нипочем

Суровый Липецк, часть 10: весь мир завидует железной закалке наших детей

Суровый Липецк, часть 11: У нас может повториться трагедия, когда ребенок упал в ливневку

Суровый Липецк-12: тем, кто здесь живет, кланяются даже дорожные знаки

Суровый Липецк-13: по городу становится опасно ходить

Суровый Липецк-14: дорога в школу трудна и терниста

Суровый Липецк-15: как же тяжело с нами нашим детям!

Суровый Липецк-16: уникальный пешеходный переход и песочница без песка

Суровый Липецк-17: сбитый вертолет и кривая вывеска

Суровый Липецк-18: не крылатые качели, недружелюбные педагоги и приторно заботливые бабули

Суровый Липецк-19: если устал - ложись и отдохни

Суровый Липецк-20: Суровый Липецк-20: «Автомобилистов просят не въезжать хотя бы в подъезд»

Суровый Липецк-21: «Деньги не пахнут, пахнет другое»

Суровый Липецк-22: «На задворках Европы»

Суровый Липецк-23: «Совесть чиновника найдена. Страшно сказать, где она...»

Суровый Липецк-24: «Двор, которым сложно гордиться»

Суровый Липецк-25: «Выходишь из подъезда и попадаешь сразу в преисподнюю»

Суровый Липецк-26: «Попался!»

Суровый Липецк-27: «Здесь так печально, я перестаю дышать»

Суровый Липецк-28 «Пьяные указатели»

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#Суровый Липецк #нелепости #несуразности
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Комментарии (11)

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vvv

4 минуты назад
страна дураков ...а деньги берут но ничего не делают ...и так везде ....воруют .....сажать надо ....в тайгу к китайцам ...
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Все просто

11 минут назад
Если "это" ваш подъезд , тогда все просто , подъезды ремонтирует УК , а не фкр , УК не отдаёт подъезды
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Корт

13 минут назад
А по телевизору сказали, что жить стало лучше, жить стало веселей!
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Дед гришка

13 минут назад
Дедушка Ананий, вот верно подметил про елецкий. Там и мангальная зона есть.
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Дедушка Ананий

20 минут назад
А кто там живёт ? Уж лучше на елецкий езжайте .
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Лютики цветочки

31 минуту назад
Я в шоке! Непонятно почему они так долго молчали? Непонятно почему управляшки не чешутся. Писать надо в мерию.
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Вот что.

33 минуты назад
Почему не делаете ремонт? Значит устраивает жизнь в таком хаосе.
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Ольга Петровна

33 минуты назад
Платите ,придурки за капитальный ремонт, а Козин знает куда деньги потратить!
ответить

Поп

35 минут назад
Какого же Х.ера они молчали так долго? Или там мазохисты живут?
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Липчанин

36 минут назад
А фото лопнувшей стены где????
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