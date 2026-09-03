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сегодня, 09:30
5

Подивись, честной народ, — музыкальный огород!

Житель Задонска Николай Струков включает клубнике партии саксофона — и она растёт сладкой и душистой, яблокам даёт послушать рояль — и они зарумяниваются, словно юные студентки консерватории, на которых засмотрелся красавец-гитарист, играющий для картошки.

Новую тему рубрики «Четыре сезона» мы нашли в Задонске на чудо-огороде известного в городе педагога Николая Струкова — овощи и фрукты он выращивает под музыку.

Танцуют все!

На своём участке Николай Струков делает всё с радостью. И с недавних пор — с музыкой. Из зелени посередине огорода выглядывают объёмные буквы, гласящие: «Радость дари». Там и тут — музыканты из арматуры. Плодоовощной музыкой Николай Струков занялся в этом сезоне, и оказалось, что её любят все культуры. Даже сельдерей!

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Сельдерей в огороде — высокий, с крупным стеблем, пахучий. А над ним — изогнутая из металла виолончель.

— Сельдерей любит моя жена. Как-то заметила, что под звуки виолончели он растёт не по дням, а чуть ли не по часам. Поэтому я сделал для сельдерея виолончель, а когда мы возимся с ним, включаем партии в исполнении Мстислава Ростроповича или Йо-Йо Ма, — раскрывает Николай Струков.

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Сразу за сельдереем — грядки капусты. Крупные, налитые соком кочаны росли под перекрёстным «огнём» виолончели и скрипки.

— Скрипка у нас играет для всех, но персонально — для морковки. Поэтому скульптуру скрипачки поставил рядом с ней. Когда сеем морковь, прореживаем, включаю на блютуз-колонке Ванессу Мэй или Иегуду Менухина. Ой, как музыка завораживает и нас, ну и морковку тоже, я это чувствую. И растёт она сочная, крепкая, словно заряженная настроением от скрипки.

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Николай Алексеевич вырывает пару морковин товарного вида. Выкапывать её рано, ей ещё расти и расти под Вивальди и Паганини.

А капусте, говорит Струков, больше нравится баян. Скульптуру баяниста он пока не сделал, но как-нибудь руки дойдут.

Над картофельными рядами стоит гитарист. При помощи гитарных рифов урожай собран неплохой, картофель не огорчил, а Николай Струков сделал некоторые выводы:

— Картофель любит гитару, однозначно. Не только классическую. Рок тоже любит, но без диких барабанных дробей. С ними вырастает мелкий. А вот мелодичный гитарный рок, как у Дидюли или Зинчука, обожает. Наливается круглый, здоровый!

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Сделал Николай Алексеевич и ещё одно наблюдение: если колонка случайно выдаст в гитарном исполнении русскую народную музыку, с картошки убегает колорадский жук. Особенно не любят жуки гитарный «Ой, мороз, мороз».

Клубника давно уже собрана, кустики её ухожены, а ремонтантная ещё не подошла. А над ней выдувает медь саксофонист. Скоро и осенняя поспеет. Николай Струков давно заметил, что клубника любит саксофон. С ней приходится возиться подолгу — обрезать усы у каждого кустика, сидеть в плантации клубники по несколько часов, и лучше пусть играет саксофон. И Бутман, и Гагарян, и Чарли Роуз.

— Замечено: клубника под саксофон растёт ароматная и сладкая.

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А вот томаты вбирают в себя всю музыку, звучащую на огороде. В этом году самая крупная помидорина выросла весом в 700 граммов. Неплохо.

Рояль же стоит у Струкова традиционно — в кустах. Точнее — под раскидистыми ветвями яблонь, которые ну очень любят послушать переливы клавиш.

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— Какую музыку любят другие культуры? Лук любит балалайку, тыква — гармонь, а кабачки ужас как обожают контрабас!

По словам Николая Алексеевича, пригодятся на участке и другие музыкальные инструменты.

— Флейта завлекает пчёл. А они — главные переносчики пыльцы, опылители культур. А вот барабаны отпугивают кротов.

Кролик Фёдор и все-все-все

Заслуженный учитель России Николай Струков — мастер на все руки и большой выдумщик. Его малые скульптурные формы и арт-объекты стоят по всему Задонску: урны-человечки, скворечники и много-много всего. Подворье Николая Алексеевича, можно сказать, — филиал всех задонских музеев и выставок, к созданию которых в большинстве случаев он тоже приложил руку.

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На участке множество статуэток, сделанных его руками, картин, панно и скульптур из арматуры, водопады ручной работы, тренажёры спортивные и для ума, небольшая крестьянская изба с русской печкой. Даже уличный туалет в огороде Николая Алексеевича выполнен в виде башни. Она называется «Думский зал». Есть и курятник с ручными птицами, которые подбегают к хозяину не за кормом, а чтобы он их погладил.

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Кролик Федя тоже любит, чтобы его погладили. У него клетка-дворец. В ней он проведёт свою жизнь до благородной старости — на жаркое не попадёт, ни-ни! Так же как и куры не попадут в ощип. Они для радости, поглаживания по хохлатой головке и яйценоскости.

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И кролик, и куры в эти дни — объекты для шуток после известия о регистрации животных в системе «Хорриот». Но кур у Николая Струкова меньше лимита в 10 особей, кроль Фёдор и вовсе один. Поэтому Николай Алексеевич даёт им слово, что в МФЦ не поведёт.

А Фёдору он обещает купить шлейку и гулять с ним по Задонску.

В заключение Николай Струков сказал, что влияние музыки на урожайность культур наукой не доказано. Однако…

— Музыка во время садово-огородных работ и хлопот по хозяйству — самый главный помощник рукам, голове, нашим мозгам. Она создаёт хорошее настроение, дарит радость, а с ней мы творим чудеса и растим богатые урожаи сами, своими руками, — считает Николай Струков.
четыре сезона

Комментарии (5)

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Сначала новые
Хорошо
38 минут назад
Когда и жизнь в радость, и огород. Славные люди. Жаль, что про супругу не рассказали. И она приложила свои руки к саду - огороду и к хорошей, доброй атмосфере в семье.
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Гостья
51 минуту назад
Очень красивый дворец у кролика, замечательная печь у хозяев и очень милые скульптуры. И урожай хороший вырастили. Молодцы. Спасибо за интересный субботний репортаж. Почаще рассказывайте об интересных людях. Очень хочется про хорошее читать, а не кто кого избил, сбил или ещё того хуже.
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Надо же
57 минут назад
Как он успевает всем этим заниматься?
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Так
14 минут назад
Кто рано встаёт, тому Бог даёт. Кто с пивом в руках отдыхает, а кто, создавая прекрасное и делая жизнь интересной. С удовольствием читала репортаж и смотрела фото.
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Катерина
сегодня, 09:39
Хороший какой репортаж, интересный и добрый. Не оскудела талантливыми людьми земля Липецкая. Золотые руки у Николая, да и душа добрая. Желаю здоровья и долголетия ему, его супруге, а также его любимому кролику и пернатым друзьям.
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