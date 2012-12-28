81-летняя пенсионерка перехитрила мошенников: вместо 1,7 миллиона рублей она передала курьеру пакет с книгами
Ещё один менеджер пункта выдачи заказов пойдёт под суд: девушку обвиняют в мошенничестве на 2,4 миллиона рублей
Построенные два года назад в Студенческом городке футбольное поле и игровой городок до сих пор не переданы городу
81-летняя пенсионерка перехитрила мошенников: вместо 1,7 миллиона рублей она передала курьеру пакет с книгами
Ещё один менеджер пункта выдачи заказов пойдёт под суд: девушку обвиняют в мошенничестве на 2,4 миллиона рублей
Заявивший о краже чемодана денег житель Тольятти оштрафован на 80 000 рублей за ложный донос
Выходные в Липецке: хоровод невест, в Ссёлках возьмутся за ножи, шанс «Металлурга» на медали
Происшествия
219
сегодня, 11:02
1
Во дворе на Московской горел мусорный бункер
Возгорание пришлось тушить пожарному расчету.
0
2
2
0
1
Комментарии (1)