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Происшествия
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46 минут назад
Полицейские раскрыли кражу велосипеда в Липецке
Не пристёгнутый велосипед, стоимостью более 85 тысяч рублей, угнал 41-летний липчанин.
Правоохранители четвертого отдела полиции по камерам наблюдения быстро установили маршрут угонщика и вышли на след подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель. Стражи порядка оперативно изъяли похищенное имущество и вернули его хозяину.
Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ — хищение с причинением значительного ущерба гражданину, предусматривающее наказание до пяти лет лишения свободы.
Пока подозреваемый будет ожидать суда под обязательством о явке.
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