Полицейские раскрыли кражу велосипеда в Липецке

Не пристёгнутый велосипед, стоимостью более 85 тысяч рублей, угнал 41-летний липчанин.

В вашем браузере отключен JavaScript

Заявление о пропаже велосипеда написал в полицию 38-летний липчанин, который на время отлучился от своего транспортного средства у торговых павильонов. Стоимость пропавшего велосипеда составляет более 85 тысяч рублей.Правоохранители четвертого отдела полиции по камерам наблюдения быстро установили маршрут угонщика и вышли на след подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель. Стражи порядка оперативно изъяли похищенное имущество и вернули его хозяину.Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ — хищение с причинением значительного ущерба гражданину, предусматривающее наказание до пяти лет лишения свободы.Пока подозреваемый будет ожидать суда под обязательством о явке.