25 минут назад
Суровый Липецк-28 «Пьяные указатели»
Новая серия брутальных фото из жизни родного города.
Мы продолжаем публиковать снимки, после просмотра которых отпадают последние сомнения, что жизнь в Липецке требует определенных мужества и выдержки. Наш город настолько суров, что на его улицах можно увидеть даже это.
Все фотографии подлинные и сделаны на улицах города нашими журналистами и читателями.
Этот указатель явно пытается нам что-то сказать.
Вывеска на улице 9 мая. Что расположено за этим забором, похоже, не разберет ни друг и не враг.
Можно организовать целый конкурс комментариев - что именно не нравится вам в этом дворе у дома на улице Невского, 1. Три предыдущих снимка прислал постоянный автор нашей рубрики Александр Баранов.
Любопытно, чем должны расплатиться птицы за переезд, например, в теплые края?
Дорогие друзья! Наверняка и вам есть чем поделиться с нашей рубрикой. Если вы заметили удачный кадр, то не поленитесь и сфотографируйте хотя бы на телефон и пришлите на электронную почту ruka48@yandex.ru. Лучшие снимки мы обязательно опубликуем!
Ранее в рубрике:
Суровый Липецк, часть 6: утки в нечистотах и «полоса препятствий»
Суровый Липецк, часть 7: «трэш» в отдельно взятом дворе
Суровый Липецк, часть 8: в Подгорном уже жгут покрышки
Суровый Липецк, часть 9: «управляшка», которой все нипочем
Суровый Липецк, часть 10: весь мир завидует железной закалке наших детей
Суровый Липецк, часть 11: У нас может повториться трагедия, когда ребенок упал в ливневку
Суровый Липецк-12: тем, кто здесь живет, кланяются даже дорожные знаки
Суровый Липецк-13: по городу становится опасно ходить
Суровый Липецк-14: дорога в школу трудна и терниста
Суровый Липецк-15: как же тяжело с нами нашим детям!
Суровый Липецк-16: уникальный пешеходный переход и песочница без песка
Суровый Липецк-17: сбитый вертолет и кривая вывеска
Суровый Липецк-18: не крылатые качели, недружелюбные педагоги и приторно заботливые бабули
Суровый Липецк-19: если устал - ложись и отдохни
Суровый Липецк-20: Суровый Липецк-20: «Автомобилистов просят не въезжать хотя бы в подъезд»
Суровый Липецк-21: «Деньги не пахнут, пахнет другое»
Суровый Липецк-22: «На задворках Европы»
Суровый Липецк-23: «Совесть чиновника найдена. Страшно сказать, где она...»
Суровый Липецк-24: «Двор, которым сложно гордиться»
Суровый Липецк-25: «Выходишь из подъезда и попадаешь сразу в преисподнюю»