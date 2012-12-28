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Погода в Липецке
334
сегодня, 17:00
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В Липецкой области небольшие дожди и до +22

Температура опустится ниже привычных значений.

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться в тылу циклона, небольшие дожди ожидаются лишь местами.

Среднесуточные температуры составят: 6 сентября - 15 градусов тепла, что около климатической нормы, 7 и 8 сентября – 11-12 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, 8-13 м/сек, днем местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью будет от +7 до +12, днем от +17 до +22.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие кратковременные дожди. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем – от +19 до +21 градусов.

День 6 сентября стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 0 градусов.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Шишка
сегодня, 17:15
Когда отопление включат? Надеюсь к середине сентября побежит по трубам?
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