81-летняя пенсионерка перехитрила мошенников: вместо 1,7 миллиона рублей она передала курьеру пакет с книгами
Ещё один менеджер пункта выдачи заказов пойдёт под суд: девушку обвиняют в мошенничестве на 2,4 миллиона рублей
Выходные в Липецке: хоровод невест, в Ссёлках возьмутся за ножи, шанс «Металлурга» на медали
81-летняя пенсионерка перехитрила мошенников: вместо 1,7 миллиона рублей она передала курьеру пакет с книгами
Ещё один менеджер пункта выдачи заказов пойдёт под суд: девушку обвиняют в мошенничестве на 2,4 миллиона рублей
Выходные в Липецке: хоровод невест, в Ссёлках возьмутся за ножи, шанс «Металлурга» на медали
Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области небольшие дожди и до +22
Температура опустится ниже привычных значений.
Среднесуточные температуры составят: 6 сентября - 15 градусов тепла, что около климатической нормы, 7 и 8 сентября – 11-12 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, 8-13 м/сек, днем местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью будет от +7 до +12, днем от +17 до +22.
В Липецке облачно с прояснениями, небольшие кратковременные дожди. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем – от +19 до +21 градусов.
День 6 сентября стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 0 градусов.
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