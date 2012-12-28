81-летняя пенсионерка перехитрила мошенников: вместо 1,7 миллиона рублей она передала курьеру пакет с книгами
81-летняя пенсионерка перехитрила мошенников: вместо 1,7 миллиона рублей она передала курьеру пакет с книгами
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Общество
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40 минут назад
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Апгрейд Краеведческого музея: таинственные истории и виртуальная реальность
Сегодня в музее можно увидеть не только материальные экспонаты, но и виртуальные, послушать аудиоспектакли об истории региона, полистать сенсорные панели. В залах музея даже распыляют ароматы, в зависимости от экспозиции.
Здание на улице Ленина обновляется с 2023 года — в нем потихоньку ремонтируют залы и меняют оборудование. Задача максимум — превратить музей в современный культурный центр.
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