Апгрейд Краеведческого музея: таинственные истории и виртуальная реальность

Очередной выпуск «Что там внутри?» мы записали в Краеведческом музее. Наверное, любой липчанин хоть раз видел его экспозиции. А как давно? Может, еще, когда они находились в здании Христорождественского собора?Сегодня в музее можно увидеть не только материальные экспонаты, но и виртуальные, послушать аудиоспектакли об истории региона, полистать сенсорные панели. В залах музея даже распыляют ароматы, в зависимости от экспозиции.Здание на улице Ленина обновляется с 2023 года — в нем потихоньку ремонтируют залы и меняют оборудование. Задача максимум — превратить музей в современный культурный центр.