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235
40 минут назад
2

Апгрейд Краеведческого музея: таинственные истории и виртуальная реальность

Очередной выпуск «Что там внутри?» мы записали в Краеведческом музее. Наверное, любой липчанин хоть раз видел его экспозиции. А как давно? Может, еще, когда они находились в здании Христорождественского собора?

Сегодня в музее можно увидеть не только материальные экспонаты, но и виртуальные, послушать аудиоспектакли об истории региона, полистать сенсорные панели. В залах музея даже распыляют ароматы, в зависимости от экспозиции.

Здание на улице Ленина обновляется с 2023 года — в нем потихоньку ремонтируют залы и меняют оборудование. Задача максимум — превратить музей в современный культурный центр.
что нам внутри
краеведческий музей
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Комментарии (2)

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Сначала новые
контингент
14 минут назад
нам гламурится нету времени. Заработать на ЖКХ, продукты, свободное время в очереди за бензином.
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Гостья
19 минут назад
Жаль, что дом Клюева не сохранили. Очень интересный был дом. Хороший репортаж, но очень короткий.
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