сегодня, 10:37
Суровый Липецк-30: «И снова об общежитиях»
Продолжаем публиковать брутальные фото из жизни родного города.
В прошлом выпуске «Сурового Липецка» мы опубликовали подборку жутких фото из общежития на площади Мира, 1.
Публикация не оставила равнодушной жителей и других «общаг», которые прислали нам снимки, как живут они. Общежития в Липецке - это вообще трэш.
Ниже кадры из общежития №15, что в микрорайоне «Силикатный», которые прислала нам читательница Ангелина Касилова.
А вот этот (ниже) порог встречает гостей и хозяев в общаге на улице 50 лет НЛМК, 13. Надпись «Добро пожаловать!» ничего бы не исправила. Сфотографировала Марина Маркова.
Впрочем, давайте отвлечемся от «общажной» тематики.
Что продают в этом павильоне? И рыбу, и мясо? Ни рыбу, ни мясо? Подметил Яков Либгот.
Дорогие друзья! Наверняка и вам есть чем поделиться с нашей рубрикой. Если вы заметили удачный кадр, то не поленитесь и сфотографируйте хотя бы на телефон и пришлите на электронную почту ruka48@yandex.ru. Лучшие снимки мы обязательно опубликуем!
Ранее в рубрике:
Суровый Липецк, часть 6: утки в нечистотах и «полоса препятствий»
Суровый Липецк, часть 7: «трэш» в отдельно взятом дворе
Суровый Липецк, часть 8: в Подгорном уже жгут покрышки
Суровый Липецк, часть 9: «управляшка», которой все нипочем
Суровый Липецк, часть 10: весь мир завидует железной закалке наших детей
Суровый Липецк, часть 11: У нас может повториться трагедия, когда ребенок упал в ливневку
Суровый Липецк-12: тем, кто здесь живет, кланяются даже дорожные знаки
Суровый Липецк-13: по городу становится опасно ходить
Суровый Липецк-14: дорога в школу трудна и терниста
Суровый Липецк-15: как же тяжело с нами нашим детям!
Суровый Липецк-16: уникальный пешеходный переход и песочница без песка
Суровый Липецк-17: сбитый вертолет и кривая вывеска
Суровый Липецк-18: не крылатые качели, недружелюбные педагоги и приторно заботливые бабули
Суровый Липецк-19: если устал - ложись и отдохни
Суровый Липецк-20: Суровый Липецк-20: «Автомобилистов просят не въезжать хотя бы в подъезд»
Суровый Липецк-21: «Деньги не пахнут, пахнет другое»
Суровый Липецк-22: «На задворках Европы»
Суровый Липецк-23: «Совесть чиновника найдена. Страшно сказать, где она...»
Суровый Липецк-24: «Двор, которым сложно гордиться»
Суровый Липецк-25: «Выходишь из подъезда и попадаешь сразу в преисподнюю»
Суровый Липецк-27: «Здесь так печально, я перестаю дышать»
Суровый Липецк-28 «Пьяные указатели»
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