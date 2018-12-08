Суровый Липецк-30: «И снова об общежитиях»

Продолжаем публиковать брутальные фото из жизни родного города.

В прошлом выпуске «Сурового Липецка» мы опубликовали подборку жутких фото из общежития на площади Мира, 1.

Публикация не оставила равнодушной жителей и других «общаг», которые прислали нам снимки, как живут они. Общежития в Липецке - это вообще трэш.

Ниже кадры из общежития №15, что в микрорайоне «Силикатный», которые прислала нам читательница Ангелина Касилова.









А вот этот (ниже) порог встречает гостей и хозяев в общаге на улице 50 лет НЛМК, 13. Надпись «Добро пожаловать!» ничего бы не исправила. Сфотографировала Марина Маркова.





Впрочем, давайте отвлечемся от «общажной» тематики.





Что продают в этом павильоне? И рыбу, и мясо? Ни рыбу, ни мясо? Подметил Яков Либгот.

Дорогие друзья! Наверняка и вам есть чем поделиться с нашей рубрикой. Если вы заметили удачный кадр, то не поленитесь и сфотографируйте хотя бы на телефон и пришлите на электронную почту ruka48@yandex.ru. Лучшие снимки мы обязательно опубликуем!

Ранее в рубрике:

Суровый Липецк, часть 1

Суровый Липецк, часть 2

Суровый Липецк, часть 3

Суровый Липецк, часть 4

Суровый Липецк, часть 5

Суровый Липецк, часть 6: утки в нечистотах и «полоса препятствий»

Суровый Липецк, часть 7: «трэш» в отдельно взятом дворе

Суровый Липецк, часть 8: в Подгорном уже жгут покрышки

Суровый Липецк, часть 9: «управляшка», которой все нипочем

Суровый Липецк, часть 10: весь мир завидует железной закалке наших детей

Суровый Липецк, часть 11: У нас может повториться трагедия, когда ребенок упал в ливневку

Суровый Липецк-12: тем, кто здесь живет, кланяются даже дорожные знаки

Суровый Липецк-13: по городу становится опасно ходить

Суровый Липецк-14: дорога в школу трудна и терниста

Суровый Липецк-15: как же тяжело с нами нашим детям!

Суровый Липецк-16: уникальный пешеходный переход и песочница без песка

Суровый Липецк-17: сбитый вертолет и кривая вывеска

Суровый Липецк-18: не крылатые качели, недружелюбные педагоги и приторно заботливые бабули

Суровый Липецк-19: если устал - ложись и отдохни

Суровый Липецк-20: Суровый Липецк-20: «Автомобилистов просят не въезжать хотя бы в подъезд»

Суровый Липецк-21: «Деньги не пахнут, пахнет другое»

Суровый Липецк-22: «На задворках Европы»

Суровый Липецк-23: «Совесть чиновника найдена. Страшно сказать, где она...»

Суровый Липецк-24: «Двор, которым сложно гордиться»

Суровый Липецк-25: «Выходишь из подъезда и попадаешь сразу в преисподнюю»

Суровый Липецк-26: «Попался!»

Суровый Липецк-27: «Здесь так печально, я перестаю дышать»

Суровый Липецк-28 «Пьяные указатели»

Суровый Липецк-29: «Общежитие, в которое лучше не заходить»