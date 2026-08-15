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сегодня, 10:47
6

Ялтинский лук по 500 рублей за килограмм

Итоги недели: цены.

За минувшую неделю наша корзина дешёвых продуктов подорожала на 25 рублей 2 копейки — поднялись в цене куры, сливочное масло и пшено. Зато подешевели бананы.



Набор дорогих продуктов, наоборот, подешевел — на 20 рублей 69 копеек — из-за свинины, моркови и бананов.



В одном из магазинов нас впечатлили цены на лук — 244 рубля 99 копеек за упаковку весом 450 граммов.



То есть килограмм такого лука обойдётся в 544 рубля 42 копейки. На ценнике было обозначено, что лук ялтинский, но фактический адрес производителя указан в Волгоградской области.

Кстати, на Центральном рынке ялтинский лук продают по 250 рублей за килограмм. Да и рядом с «золотым» луком в магазине можно увидеть обычный — в 12 раз дешевле.



Продолжаем следить за ценами на сахар. С прошлой недели они не выросли, но есть нюансы. Самый дешёвый сахар (из того, что мы видели) по цене 78 рублей 90 копеек за килограмм можно купить не более пяти кило, если надо больше — уже по 84 рубля 90 копеек. Видимо, таким образом борются с перекупщиками.



В другом магазине, напротив, предлагали мелкий опт: сахар по 86 рублей 99 копеек за килограмм можно было купить только в трёхкилограммовых упаковках. 



Если нужен только килограмм — уже за 89 рублей 99 копеек.



Ещё в одном магазине сахар по 89 рублей 99 копеек был только в фасовке по пять килограммов.



Килограммовые пачки стоили от ста рублей (без копейки) и выше.



«Я сейчас сахар не покупаю. У меня ещё с начала лета запасы не кончились. Муж принёс 30 килограммов по 70 рублей», — радовалась своей запасливости, глядя на ценник, покупательница.

Аналитики напоминают, что цены на сахар в этом году растут после двухлетнего снижения.

По всей видимости, закончились скидки на сливочное масло — создалось впечатление, что оно подорожало.



Сразу в двух магазинах мы не нашли охлаждённых кур — от них остались только ценники.



Там, где куры были, они выросли в цене на рубль за килограмм.



На Центральном рынке цены на кур не изменились. На вопрос, отразится ли на цене требование регистрации птицы (в соцсетях появились вирусные ролики о том, как кур ведут в МФЦ), продавцы только посмеиваются и пожимают плечами:

«Покупателей и так мало, куда цены повышать?» — говорят они.

Зато бананы начали дешеветь. Килограмм можно купить по 109 рублей 90 копеек — в Эквадоре хороший урожай, да и местные фрукты успешно конкурируют с заморскими.



На Центральном рынке — не только привозной виноград, но и местный. На вид ничем не уступающий южному. Стоит, правда, недешево — 300 рублей за килограмм.

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Комментарии (6)

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Сначала новые
Учёный из училища
46 минут назад
Я сахар не ем и не пью, так что мне побарабану! И лук не ем!
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Карабас--Барабас
54 минуты назад
Ялтинский лук растет только в Ялте
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Стерх
сегодня, 11:13
Ялтинский лук только в Крыму. Есть несколько плантаций, которые едва обеспечивают весь Крым. Наш лук - это южный лук. Он краснодарский, ростовский... Да, он похож, но не тот. И да, можно купить у нас за 600, и за 300
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Вот
сегодня, 11:07
И пусть едят в Ялте свой ялтинский лук, а мы свой, у меня в саду его много. На участки товарищи, на сады!!!!!
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Липецк
сегодня, 11:06
Почему не пишите про очереди на АЗС, мало 95!!!?
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Владимир
сегодня, 10:57
Пусть они засунут себе этот лук по самую Ялту.
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