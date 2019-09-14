Суровый Липецк-50: «Получится – вылечат, не получится - похоронят» (ФОТО)

Осторожно! В сегодняшнем выпуске рубрики демонстрируются табачные изделия.

Сегодня юбилейный 50-й выпуск «Сурового Липецка» - рубрики, в которой мы публикуем фотографии, говорящие о том, что жизнь в нашем городе требует железной выдержки и стальной закалки.

Все снимки в рубрике подлинные и сделаны нашими журналистами и читателями. Последних мы особенно горячо поздравляем со своеобразным юбилеем рубрики, отдельно приветствуем всех, кто присылал, присылает и будет присылать нам фото. Вместе мы сможем сделать наши выпуски еще интереснее.





Ну, разве такая мелочь, как запрещающий курение знак может остановить цвет нашего города в трико! Кстати, как велит закон, мы тоже напоминаем, что курение вредит вашему здоровью.





Одна из Липецких аптек. В принципе, лекарств здесь достаточно на все случаи жизни, но если что-то пойдет не так, то с соседнего прилавка можно купить и венок. Недорого.





Улица Аносова. Здесь открыли детскую площадку в нескольких метрах от мусорки. К счастью, компьютеры и Интернет не научились передавать суровый запах в этой игровой зоне.

Дорогие друзья! Наверняка и вам есть чем поделиться с нашей рубрикой. Если вы заметили удачный кадр, то не поленитесь и сфотографируйте хотя бы на телефон и пришлите на электронную почту ruka48@yandex.ru. Лучшие снимки мы обязательно опубликуем!

Ранее в рубрике:

Суровый Липецк-49: «Асфальт и цепи родного города»

Суровый Липецк-48: "Ровный пацанчик нигде не пропадет"

Суровый Липецк-47: «Мусоропровод заварили, а привычки остались»

Суровый Липецк-46: «А наши автобусы точно для перевозки людей?»

Суровый Липецк-45: «Опасная для жизни остановка»

Суровый Липецк-44: «Борьба за парковки»

Суровый Липецк-43: «Просим помощи у «управляшки», а она в ответ только квитанции шлет»

Суровый Липецк-42: «И вновь о непревзойденных мастерах парковки»

Суровый Липецк-41: «Мастер парковки 90-го уровня»

Суровый Липецк-40: «Мы яростно боремся со снегом, но он пока побеждает»

Суровый Липецк-39: «Так вот откуда проблемы в нашем футболе»

Суровый Липецк-38: «У нас даже фрукты имеют неограниченный срок годности»

Суровый Липецк-37: «А виноваты во всем немцы…»

Суровый Липецк-36: «Зима, как ты опять не вовремя!»

Суровый Липецк-35: «Новая жуть из общаги»

Суровый Липецк-34: «От этой остановки бросает в дрожь»

Суровый Липецк-33: «Нам кланяются даже уличные столбы»

Суровый Липецк-32: «В школе закончилось родительское собрание - караул!»

Суровый Липецк-31: «Удивительно, но здесь тоже живут люди»

Суровый Липецк-30: «И снова об общежитиях»

Суровый Липецк-29: «Общежитие, в которое лучше не заходить»

Суровый Липецк-28 «Пьяные указатели»

Суровый Липецк-27: «Здесь так печально, я перестаю дышать»

Суровый Липецк-26: «Попался!»

Суровый Липецк-25: «Выходишь из подъезда и попадаешь сразу в преисподнюю»

Суровый Липецк-24: «Двор, которым сложно гордиться»

Суровый Липецк-23: «Совесть чиновника найдена. Страшно сказать, где она...»

Суровый Липецк-22: «На задворках Европы»

Суровый Липецк-21: «Деньги не пахнут, пахнет другое»

Суровый Липецк-20: Суровый Липецк-20: «Автомобилистов просят не въезжать хотя бы в подъезд»

Суровый Липецк-19: если устал - ложись и отдохни

Суровый Липецк-18: не крылатые качели, недружелюбные педагоги и приторно заботливые бабули

Суровый Липецк-17: сбитый вертолет и кривая вывеска

Суровый Липецк-16: уникальный пешеходный переход и песочница без песка

Суровый Липецк-15: как же тяжело с нами нашим детям!

Суровый Липецк-14: дорога в школу трудна и терниста

Суровый Липецк-13: по городу становится опасно ходить

Суровый Липецк-12: тем, кто здесь живет, кланяются даже дорожные знаки

Суровый Липецк, часть 11: У нас может повториться трагедия, когда ребенок упал в ливневку

Суровый Липецк, часть 10: весь мир завидует железной закалке наших детей

Суровый Липецк, часть 9: «управляшка», которой все нипочем

Суровый Липецк, часть 8: в Подгорном уже жгут покрышки

Суровый Липецк, часть 7: «трэш» в отдельно взятом дворе

Суровый Липецк, часть 6: утки в нечистотах и «полоса препятствий»

Суровый Липецк, часть 5

Суровый Липецк, часть 4

Суровый Липецк, часть 3

Суровый Липецк, часть 2

Суровый Липецк, часть 1