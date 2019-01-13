Суровый Липецк-36: «Зима, как ты опять не вовремя!» (ФОТО)

Продолжаем публиковать брутальные фото из жизни родного города.

Жизнь в Липецке требует определенной выдержки и характера, а также чувства юмора – в этом постоянно убеждаются читатели нашей рубрики. Напоминаем, что все опубликованный снимки сделаны не где-нибудь, а на улицах города и его окрестностей нашими жерналистами и читателями.





Сосульки полностью закрывают балкон, как длинная шерсть закрывает глаза болонке. Это дом №7 на улице Доватора, за который отвечает управляющая компания «Кит». Владелец балкона изнутри наверное чувствует, что находится в холодильнике, но и он не спешит сбить наледь. Так и живем: одни не хотят, другие – не могут. Прислал наш читатель Александр Терехов.





А это водонапорная башня возле села Стебаево Липецкого района. Наледь непростая, а дорогостоящая, ведь она образовалась от питьевой воды.





Некому починить башню. Сфотографировала Татьяна Матвеева.

Дорогие друзья! Наверняка и вам есть чем поделиться с нашей рубрикой. Если вы заметили удачный кадр, то не поленитесь и сфотографируйте хотя бы на телефон и пришлите на электронную почту ruka48@yandex.ru. Лучшие снимки мы обязательно опубликуем!

Ранее в рубрике:

Суровый Липецк, часть 1

Суровый Липецк, часть 2

Суровый Липецк, часть 3

Суровый Липецк, часть 4

Суровый Липецк, часть 5

Суровый Липецк, часть 6: утки в нечистотах и «полоса препятствий»

Суровый Липецк, часть 7: «трэш» в отдельно взятом дворе

Суровый Липецк, часть 8: в Подгорном уже жгут покрышки

Суровый Липецк, часть 9: «управляшка», которой все нипочем

Суровый Липецк, часть 10: весь мир завидует железной закалке наших детей

Суровый Липецк, часть 11: У нас может повториться трагедия, когда ребенок упал в ливневку

Суровый Липецк-12: тем, кто здесь живет, кланяются даже дорожные знаки

Суровый Липецк-13: по городу становится опасно ходить

Суровый Липецк-14: дорога в школу трудна и терниста

Суровый Липецк-15: как же тяжело с нами нашим детям!

Суровый Липецк-16: уникальный пешеходный переход и песочница без песка

Суровый Липецк-17: сбитый вертолет и кривая вывеска

Суровый Липецк-18: не крылатые качели, недружелюбные педагоги и приторно заботливые бабули

Суровый Липецк-19: если устал - ложись и отдохни

Суровый Липецк-20: Суровый Липецк-20: «Автомобилистов просят не въезжать хотя бы в подъезд»

Суровый Липецк-21: «Деньги не пахнут, пахнет другое»

Суровый Липецк-22: «На задворках Европы»

Суровый Липецк-23: «Совесть чиновника найдена. Страшно сказать, где она...»

Суровый Липецк-24: «Двор, которым сложно гордиться»

Суровый Липецк-25: «Выходишь из подъезда и попадаешь сразу в преисподнюю»

Суровый Липецк-26: «Попался!»

Суровый Липецк-27: «Здесь так печально, я перестаю дышать»

Суровый Липецк-28 «Пьяные указатели»

Суровый Липецк-29: «Общежитие, в которое лучше не заходить»

Суровый Липецк-30: «И снова об общежитиях»

Суровый Липецк-31: «Удивительно, но здесь тоже живут люди»

Суровый Липецк-32: «В школе закончилось родительское собрание - караул!»

Суровый Липецк-33: «Нам кланяются даже уличные столбы»

Суровый Липецк-34: «От этой остановки бросает в дрожь»

Суровый Липецк-35: «Новая жуть из общаги»