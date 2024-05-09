Выходные в Липецке: хоровод невест, в Ссёлках возьмутся за ножи, шанс «Металлурга» на медали

На выходных в столице региона пройдёт немало мероприятий, но имеет смысл съездить и в Елец.

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В Липецке продолжит холодать: в субботу на улице будет от +20 до +22 градусов, а в воскресенье столбик чуть опустится – от –19 до +12 градуса. В течение обоих выходных возможны дожди – пока небольшие и кратковременные.









В частном секторе проведёт увлекательный выходной без удобств жители улиц Верхней, Володарского, Воровского, Депутатской, Джамбула, Жактовской, Индустриальной, Исполкомовской, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Крымской 1-й, Крымской 2-й, Медицинской, Минской, О. Городовикова, Паровозной, Поселковой, Пригородной, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Рябиновой, Солнечной, Технической, Ударников, Чаплыгина, Чкалова, Школьной, Шмидта, Ю. Смирнова, переулков Верещагина, Вишнёвого, Даргомыжского, Кочубея, Узорного, Фруктового.









– пл. Театральная, 1.









Топливо не гарантировано, но зато работают несколько приложений по его розыску на заправках, в частности gas–monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports , собирающий информацию с мест от волонтёров, предоставляющих данные с АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».

















А в Липецке 5 сентября с 15:00 до 18:00 в сквере Героев Чернобыля пройдёт Семейный фестиваль от «Клуба городского жителя» (6+).









Фильм-победитель Московского международного кинофестиваля-1979. После рождения ребенка Филип покупает 8-миллиметровую камеру и первые любительские опыты посвящает дочери. В маленьком фабричном городке киноманский порыв дилетанта-оператора не остается незамеченным, и вот уже Филип становится личным помощником местного партийного босса. С повышением по службе растет и слава любителя; только взгляд его на реальность через объектив становится все более и беспощадным и малоприятным для власти.









Кадр из фильма













11:00 — Вязание крючком (6+)

13:00 — Выжигание по дереву (6+)









5 сентября в 15:00 на Центральном стадионе «Металлург» липецкие футболисты примут «Шумбрат» из Саранска (6+).







