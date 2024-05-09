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сегодня, 09:00

Выходные в Липецке: хоровод невест, в Ссёлках возьмутся за ножи, шанс «Металлурга» на медали

На выходных в столице региона пройдёт немало мероприятий, но имеет смысл съездить и в Елец.

Начнём … с «пиратов»

Первые выходные осени отметим «Танцем пиратов» в исполнении Образцового театра танка «Талисман» на сцене ОЦКНТ. Руководитель коллектива – почётный работник общего образования РФ и заслуженный работник образования Липецкой области Оксана Буева.

Видео Аркадия и Максима Свиридовых.



Осень на пороге

В Липецке продолжит холодать: в субботу на улице будет от +20 до +22 градусов, а в воскресенье столбик чуть опустится – от –19 до +12 градуса. В течение обоих выходных возможны дожди – пока небольшие и кратковременные.

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Отключение воды

5 сентября с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

– ул. Депутатская, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 80, 81, 83, 85, 90, 92, 92а, 94а;
– ул. Индустриальная, 1, 2, 4, 3, 3а, 6, 8, 10, 12, 19, 21а, 21б, 23, 25, 39, 39а, 41, 42, 44, 53, 61, 63, 65, 68;
– ул. Киевская, 1, 34, 36, 41;
– ул. Комсомольская, 22;
– ул. Котовского, 19, 23, 37;
– ул. Прудная, 2;
– ул. Школьная, 24;
– пер. Вишневый, 1а;
– пер. Кочубея, 1.

В частном секторе проведёт увлекательный выходной без удобств жители улиц Верхней, Володарского, Воровского, Депутатской, Джамбула, Жактовской, Индустриальной, Исполкомовской, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Крымской 1-й, Крымской 2-й, Медицинской, Минской, О. Городовикова, Паровозной, Поселковой, Пригородной, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Рябиновой, Солнечной, Технической, Ударников, Чаплыгина, Чкалова, Школьной, Шмидта, Ю. Смирнова, переулков Верещагина, Вишнёвого, Даргомыжского, Кочубея, Узорного, Фруктового.

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6 сентября с 10:00 до конца ремонта расстанутся с комфортом:

– ул. Вермишева, 22а, 23, 23а, 23б.
– ул. Октябрьская, 49, 49/2, 53, 53/1, 53 стр. 1, 53 стр. 2, 51а, 51б, 51д, 55а;
– ул. Скороходова, 9.

Отключение света

5 сентября с 9:00 до 13:00 обесточат:

– ул. В. Скороходова, 1а, 2, 2а;
– ул. Л. Толстого, 1;
– пл. Революции;
– ул. Советская, 4;
– пл. Театральная, 1.

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Бензин

Посвящать выходные только одному отдыху старомодно. Примета современного россиянина – найти бензин хотя бы за пару дней и затем экономно ездить целую неделю.

Топливо не гарантировано, но зато работают несколько приложений по его розыску на заправках, в частности gas–monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports, собирающий информацию с мест от волонтёров, предоставляющих данные с АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».

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По открытым источникам в виде электронной карты липчан информируют get–fuel.ru и чат–бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

На свежем воздухе

Погода всю ещё позволяет проводить мероприятия под открытым небом в парках и общественных пространствах, которых, судя по графике мэрии, в этот уикенд будет немало.

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880-летие Ельца

Обычно мы публикуем в нашей рубрике анонсы событий, которые пройдут в столице региона, но тут случай особый. Самому древнему городу Липецкой области Ельцу, который на год старше Москвы, исполняется 880 лет.

Красивых и классных мероприятий в соседнем городе будет немало, поэтому если позволяют время и бензин, можно доехать за 70 километров и стать свидетелями праздника. Расписание основных мероприятий ниже на графике мэрии Ельца.

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Выделяется «Хоровод невест» (18+). Туда приглашают всех желающих, независимо от возраста! 5 сентября с 16:00 до 19:00 состоятся смотрины, а 6 сентября с 16:30 до 17:30 – сам хоровод

Специальными гостями юбилея станут виолончелист Борислав Струлев, культовая группа «Песняры», а главный хедлайнер праздника — певица Миа Бойка.

Семейный городской фестиваль

А в Липецке 5 сентября с 15:00 до 18:00 в сквере Героев Чернобыля пройдёт Семейный фестиваль от «Клуба городского жителя» (6+).

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Будут работать интерактивные площадки с занятиями по йоге, дартсу и даже по самообороне. Самым смелым предложат постоять на гвоздях. Мастер-классы по росписи фигурок из глины и т.д.

Кино

6 сентября в 17:00 малом зале областного Центра культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) за заседании клуба любителей кино «Ностальгия» почтит память великого режиссёра и сценариста Кшиштофа Кесьлёвского (1941 –1996). Смотреть будут его филь «Кинолюбитель». Польша, 1979. Мелодрама, комедия (16+).

Фильм-победитель Московского международного кинофестиваля-1979. После рождения ребенка Филип покупает 8-миллиметровую камеру и первые любительские опыты посвящает дочери. В маленьком фабричном городке киноманский порыв дилетанта-оператора не остается незамеченным, и вот уже Филип становится личным помощником местного партийного босса. С повышением по службе растет и слава любителя; только взгляд его на реальность через объектив становится все более и беспощадным и малоприятным для власти.

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Кадр из фильма

В ролях: Ежи Штур, Малгожата Забковска, Ева Покас.

День Ссёлок

6 сентября будут праздновать и День микрорайона Ссёлки. С 17:00 до 21:00 на площади перед местным физкультурно-оздоровительным комплексом пройдёт праздник «Ссёлки, зажигай!» (6+).

В программе живой музыкальный концерт, фудкорты, спортивные площадки по настольному теннису, кеглям, стрельбе по шарикам. Взрослые сможет посоревноваться и в метании ножей.

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Здесь и вверху фото vk.ru/drt_48

А в 20:00 состоится кинопоказ под открытым небом. Название фильма пока держат в секрете. Может быть повезёт, и покажут «Колобка» (сначала выдохните, успокойтесь, сделайте паузу и только потом начинайте писать комментарий).

Мастер-классы

6 сентября библиотечно-информационный Центр «Рудничный» (ул. Юношеская, 23а) приглашает на творческие занятия.

11:00 — Вязание крючком (6+)
12:00 — Шитьё мягкой игрушки из фетра (6+)
13:00 — Выжигание по дереву (6+)

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Шанс для «Металлурга»

5 сентября в 15:00 на Центральном стадионе «Металлург» липецкие футболисты примут «Шумбрат» из Саранска (6+).

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У липчан ещё остаются шансы на призовое 3-е место, правда ситуация в таблице очень плотная: на «бронзу» аж 5 команд, и одна из них – «Шумбрат». Сегодня выиграть для парней Сергея Хрипункова критически важно. В первом круге «Металлург» оказался сильнее – 5:2, с учётом стиля обеих команд сегодня мы наверняка вновь увидим много голов. А за час до игры – в 14:00 перед кассами стадиона начнёт работать фан-зона с увлекательными конкурсами и призами, музыкой, аквагримом, ди-джеями и т.д.

Дорогие липчане! Наступила осень, жизнь бьёт ключом, новостей не становится меньше даже в выходные. С помощью GOROD48вы сможете уследить за всем-всем в этом меняющемся мире. Ждём вас на наших электронных страницах и в выходные, потому что работаем 24/7, чтобы сделать вас самыми информированными людьми. Заходите чаще, мы вам рады!
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