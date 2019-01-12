Общество

7 минут назад

Суровый Липецк-35: «Новая жуть из общаги» (ФОТО)

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#Суровый Липецк #нелепости #несуразности

Мы продолжаем подборку брутальных фото из жизни родного города.

Уже не раз в нашей рубрике мы обращались к теме общежитий. Большинство из них в Липецке находятся в таком состоянии, что остается удивляться железной выдержке людей, вынужденных существовать в таких условиях, приходить сюда ежедневно после работы.

В нашей рубрике мы уже наглядно показали, что жизнь в Липецке требует определенного мужества, но жильцы общаг выделяются и на общем фоне, ибо им требуется проявлять твердость камикадзе. С другой стороны, чтобы пройтись веником по коридору или покрасить стену никакого героизма от самих жителей и не требуется.

Сегодня мы публикуем фотографии общежития в доме ½ на 15-м микрорайоне, которые нам прислал липчанин Павел Петешев.

Напоминаем, что все снимки в нашей рубрике подлинные и сделаны журналистами и читателями GOROD48.

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Дорогие друзья! Наверняка и вам есть чем поделиться с нашей рубрикой. Если вы заметили удачный кадр, то не поленитесь и сфотографируйте хотя бы на телефон и пришлите на электронную почту ruka48@yandex.ru. Лучшие снимки мы обязательно опубликуем!

Ранее в рубрике:

Суровый Липецк, часть 1

Суровый Липецк, часть 2

Суровый Липецк, часть 3

Суровый Липецк, часть 4

Суровый Липецк, часть 5

Суровый Липецк, часть 6: утки в нечистотах и «полоса препятствий»

Суровый Липецк, часть 7: «трэш» в отдельно взятом дворе

Суровый Липецк, часть 8: в Подгорном уже жгут покрышки

Суровый Липецк, часть 9: «управляшка», которой все нипочем

Суровый Липецк, часть 10: весь мир завидует железной закалке наших детей

Суровый Липецк, часть 11: У нас может повториться трагедия, когда ребенок упал в ливневку

Суровый Липецк-12: тем, кто здесь живет, кланяются даже дорожные знаки

Суровый Липецк-13: по городу становится опасно ходить

Суровый Липецк-14: дорога в школу трудна и терниста

Суровый Липецк-15: как же тяжело с нами нашим детям!

Суровый Липецк-16: уникальный пешеходный переход и песочница без песка

Суровый Липецк-17: сбитый вертолет и кривая вывеска

Суровый Липецк-18: не крылатые качели, недружелюбные педагоги и приторно заботливые бабули

Суровый Липецк-19: если устал - ложись и отдохни

Суровый Липецк-20: Суровый Липецк-20: «Автомобилистов просят не въезжать хотя бы в подъезд»

Суровый Липецк-21: «Деньги не пахнут, пахнет другое»

Суровый Липецк-22: «На задворках Европы»

Суровый Липецк-23: «Совесть чиновника найдена. Страшно сказать, где она...»

Суровый Липецк-24: «Двор, которым сложно гордиться»

Суровый Липецк-25: «Выходишь из подъезда и попадаешь сразу в преисподнюю»

Суровый Липецк-26: «Попался!»

Суровый Липецк-27: «Здесь так печально, я перестаю дышать»

Суровый Липецк-28 «Пьяные указатели»

Суровый Липецк-29: «Общежитие, в которое лучше не заходить»

Суровый Липецк-30: «И снова об общежитиях»

Суровый Липецк-31: «Удивительно, но здесь тоже живут люди»

Суровый Липецк-32: «В школе закончилось родительское собрание - караул!»

Суровый Липецк-33: «Нам кланяются даже уличные столбы»

Суровый Липецк-34: «От этой остановки бросает в дрожь»

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#Суровый Липецк #нелепости #несуразности

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