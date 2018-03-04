Речь без мата превращается в доклад

Итоги недели.

Главная новость недели - выступление 1 марта президента России перед Федеральным собранием.Владимир Владимирович сделал серьезное заявление о новых военных возможностях России со словами: «Вы нас не слушали раньше, послушайте нас сейчас». Президент рассказал о новой ракете «Сармат», которая заменит старую «Воеводу». Она будет двигаться с непостижимой скоростью по управляемой траектории, что сделает всю противоракетную оброну США неэффективной. И это заявление стало, как считают обозреватели, главным в его послании.И тут же в СМИ по появились сообщения о том, что несколько предсерийных образцов этой новейшей ракеты поступят на вооружение уже в ближайшее время. Об этом заявил глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев. А уже в ближайшее десятилетие, по его словам, образцы новой крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и планирующим крылатым блоком появятся на боевом дежурстве. Политик подчеркнул, что представленные Путиным новые стратегические вооружения «упредят многие неразумные действия США». Он также отметил, что «Россия превзошла по военной мощи США, и это уже очевидно» (см.).Ну, раз так, «любимый город может спать спокойно, и видеть сны»… ну, и так далее. Следовательно, нам нужно махнуть на все это рукой и жить своей жизнью. Жизнью, в которой помимо пушек есть еще и масло, и «какава с чаем», и еще вагон и маленькая тележка обычных забот и проблем.В этот понедельник на брифинге в администрации Липецка главный строитель мэрии Сергей Косинов, председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин и председатель департамента транспорта Александр Алынин рассказали журналистам об организация работы общественного транспорта на время реконструкции Петровского моста - с марта по декабрь нынешнего года.Во избежание транспортного коллапса чиновники решили изменить работу городского пассажирского транспорта на время проведения ремонта. С этой целью власть будет действовать в трех направлениях: увеличит выпуск вагонов на трамвайных маршрутах, переведет движение части автобусов с Петровского на Октябрьский мост, а также изменит существующие схемы маршрутов в часы-пик. После перераспределения пассажиропотока через Петровский мост в будние дни будет проходить 21 автобусный маршрут (231 машина, 2793 рейса), а через Октябрьский мост поедут по 17 маршрутам 97 автобусов (1097 рейсов).- В связи с этим будет организована работа некоторых существующих автобусных маршрутов по новой схеме через Октябрьский мост с появлением на табличках транспортных средств литеры «О». Так как изменения в маршрутной сети будут серьезными, мы начнем вводить их еще до закрытия Петровского моста, начиная с 12 марта. Побуждаем население Липецка узнавать эти новости заблаговременно на сайтах городского департамента транспорта, Липецкой городской транспортной компании, в интернет-приложении «Яндекс-транспорт», - сообщил СМИ Александр Алынин (GOROD48 также сообщил, что- перевозчик не смог выполнить взятые на себя обязательства).- Заторы на дорогах будут. Первые две-три недели горожане будут адаптироваться к новому графику поездок с правого берега на левый. Но этот проект крайне важен для города. Поэтому мы заблаговременно просим горожан подготовиться к новым реалиям. Например, пользоваться при въезде в Липецк со стороны Воронежа Троицким мостом, если кому-то надо попасть на левый берег. Также для движения мы оставляем открытым вторую очередь Петровского моста, - сказал Алексей Бахтин.Помимо ремонта Петровского моста в Липецке в рамках федеральной программы на бюджетный миллиард отремонтируют несколько улиц (см.).Первый лот - это попадающие под реконструкцию дороги по улицам Гагарина (от улицы Циолковского до улицы Ленина, включая площадь Авиаторов), Опытной (от Лебедянского шоссе до улицы Агрономической), Боевому проезду (от улицы Опытной до пересечения с улицей Железнякова), а также участок автомобильной дороги от Усманской трассы до улицы Полетаева (район Заречья). Начальная цена контракта - 382,7 млн рублей.Второй лот - улица Первомайская (от площади Победы до улицы Карла Маркса), проспект Мира (от пересечения с улицей Марины Расковой и переулка Бестужева до площади Мира, включая площадь Мира), улица Московская (от кольцевой развязки с улицей Катукова до улицы Ангарская), улица Баумана (от атодороги Р-119 «Орел-Тамбов» до автодороги Липецк-Доброе-Чаплыгин), улица Железнякова (от Боевого проезда до улицы Полевой), участок автомобильной дороги от Лебедянского шоссе до улицы Рыбалко (район 10-й Шахты). Цена контракта - 336,5 млн рублей.Третий лот - улицы Ленина (от улицы Гагарина до улицы Зегеля), Неделина (от площади Победы до Петровского рынка), Ферросплавная (от пересечения с переулком Бестужева до кольцевой развязки Алмазная-Ферросплавная), Гайдара (от железнодорожного переезда до остановки «Сады Студеновского рудоуправления»), Неделина (от площади Победы до кольцевой развязки улиц Папина-Неделина), участок автомобильной дороги от кольцевого движения проспект Победы-улица Катукова до кольцевого движения улица Металлургов-улица Краснозаводская (подходы к Октябрьскому мосту), участок автомобильной дороги от улицы Ковалева до пересечения с площадью Заводской). Цена контракта - 314,8 млн рублей.Как избежать образования пробок еще и на тех из них, которые примыкают к мостовым переходам?- Да, это проблема. В этом году мы будем ремонтировать улицы Неделина и Первомайскую, проспект Мира. Но все работы на этих магистралях будут выполняться ночью, чтобы в часы-пик обеспечить их максимальную пропускную способность. Мы понимаем, что ночные работы будут причинять неудобства жителям домов по этим улицам, но тут делать нечего: заторы на дорогах днем вызовут большие нарекания липчан, - сказал Алексей Бахтин.Чтобы увеличить количество подвижного состава,, но и автобусы. Вся техника - б/у. Также GOROD48 сообщил, что ужеНа этой неделе в Липецком горсовете председатель департамента культуры и туризма сделал громкое заявление. Вернее, сказал правду, что в наши времена уже подвиг (см.).- Мы готовимся к тому, что Липецк может быть включен в федеральную программу внутреннего и въездного туризма. При благоприятном стечении обстоятельств мы получим 5 миллиардов рублей инвестиций, - сказал чиновник.Однако вице-спикер горсовета Евдокия Бычкова почему-то поставила в пример Сергею Малько... полуторамиллионную Казань! Но Казань - это город с тысячелетней историей. Это Кремль и набережная, падающая как в Пизе башня Сююмбике, храм Всех религий, несколько красивейших мечетей и православных соборов, «Казань-Арена», аквапарк, река Волга, озера... А на что туристам смотреть в Липецке? Все наши достопримечательности весьма условные - площадь Петра Великого, Нижний и Верхний парки, Древнеуспенская церковь, Быханов сад, зоопарк. Вот, в общем, все.И еще. Допустим, правительство страны отсыплет мэрии эти самые пять миллиардов. Вопрос, зачем? Ремонтировать на них нечего - все, что было, в ноль разрушили большевики и коммунисты. Строить что-то новое? Так ведь и проектов никаких нет (что есть - то лишь немного улучшают - см.). Вообще, чем Липецк может удивить русского туриста (иностранцы сюда если и приезжают, то исключительно по делам - на НЛМК и свои заводы)? Липецку, откровенно говоря, похвастаться нечем. Здесь нет ни моря, ни хотя бы просторной и чистой реки. Здесь нет ни гор, ни леса. А в самом городе до сих пор нет НИ ОДНОГО УЛИЧНОГО ТУАЛЕТА! Нет, конечно можно назвать Матырское водохранилище морем. Можно отсыпать на его берегах горы из сталеплавильного шлака. Но если у города нет исторических объектов, то о каком туризме может идти речь?Кстати, в горсовете этим вопросом задавались еще летом 2016 года.- Зачем нам какие-то новоделы? Нужны свои «мульки» для привлечения туристов! - заявлял тогда депутат Владимир Хожайнов, директор «Форест-парка», «веревочного городка» в Задонском районе.«Мульками» Хожайнов назвал «уникальную воду», «промышленность - люди с удовольствием приедут смотреть, как плавят сталь», «шикарный авиацентр», санаторий.- «Липецкая матрешка» в виде бутылки водки была когда-то, - бросил тогда свои «пять копеек» в копилку туристических заманух депутат Владимир Скуридин.Однако «веселые картинки» нам показывает не только президент. Так,. В Липецке на суд граждан представлены семь проектов благоустройства Нижнего парка, Каменного Лога, Театрального спуска, бульвара Виктора Сорокина, площади Ленина-Соборной, Комсомольского пруда, набережной реки Воронеж. Голосование за приоритетные проекты, как уже сообщал GOROD48, пройдет 18 марта - в день выборов президента страны - на избирательных участках.Между тем, а вице-спикер горсовета Евдокия Бычкова продвигает идею воссоздания бювета минеральных вод в Нижнем парке.По замыслу архитектора Сергея Сошникова, новый бювет будет представлять собой арку, полностью повторяющую силуэт питьевого павильона, утраченного в 30-е годы прошлого века.. Освещать помещение будут бра, выполненные в стиле эпохи Петра Великого. Предполагается, что воду в бювет будут подавать из новой скважины, бурение которой намечено на 2018-2019 годы.Читателям GOROD48 проект не понравился.: «Эта пирамида там - как корове седло».: «Надеюсь, никогда так и не найдется денег на такую уродливую постройку. Только не делайте пирамиду, не уродуйте парк! Это как на Кудыкиной горе получится - все смешалось, и ангелы, и драконы, и какие-то финские бани, и пираты, никакого единого стиля».А вот. Любопытно, что будущему подрядчику предстоит выполнить те же работы, которые были включены в предыдущий контракт с тамбовской фирмой «Сталь-М», уже освоившей около 100 миллионов рублей на реконструкции стадиона, выделенных из федерального бюджета. В новом требовании к подрядчику - те же сидения на трибунах, новые футбольные ворота, завершение отделки подтрибунных помещений, гостевой трибуны. Работы затягиваются до июня, хотя, по контракту со «Сталь-М», они должны были быть закончены в апреле (стадион реконструировали, как возможную тренировочную базу для одной из сборных-участниц чемпионата мира по футболу-2018, но Липецк в итоге так никто и не выбрал).Между тем, по информации GOROD48, зимой работы на стадионе практически сошли на нет. К этому добавились еще несколько проблем. Так, прямо на уже засеянном футбольном поле осенью… решил развернуться грузовик, который к тому же забуксовал на газоне и в итоге оставил после себя неизгладимый след, фактически уничтожив часть газона. Высаженная трава покрылась бурым налетом, что говорит о болезни – не исключено, что газон придется пересевать. В итоге на стадионе на данный момент не готово ничего: ни фасад, ни сидения для болельщиков, ни подтрибунные помещения, ни беговые дорожки…На заседании административного совета в администрации области на этой неделе восседал рядом с губернатором советник президента РФ Сергей Глазьев. После того, как академик попал под персональные санкции Запада, он генерирует идеи создания в стране экономики тотального государственного управления по примеру СССР и Ирана. Глазьев регулярно пишет программы о том, как Россия придет к процветанию через изоляцию. То есть советник Путина желает заточить экономику страны под длительную конфронтацию с Западом (см.).Особое внимание на совещании было уделено инвестициям в ОЭЗ «Липецк» и региональные экономические зоны. Так, на главной федеральной площадке под Липецком только в прошлом году введены в эксплуатацию сразу 6 новых предприятий, и сейчас продукцию там выпускает уже 21 резидент - на круг иностранный и российский бизнес вложили в зону 49 млрд рублей инвестиций, создав помимо собственно заводов 3,6 тысячи рабочих мест. А на подходе уже - вторая площадка ОЭЗ «Липецк», елецкая. Всего в прошлом году инвестиции в экономику региона составили 133 млрд рублей, что, по словам вице-губернатора, составляет два консолидированных областных бюджета (в перерасчете на душу населения инвестиции составили 115,3 тыс рублей).- Нет равных этой зоне ни в России, ни в Европе! - заявил получивший слово гендиректор ОЭЗ «Липецк» Иван Кошелев (на этой же неделе, кстати,- самую неудачную экономзону, кажется, легче убить, чем прокормить).Когда-то губернатор назвал область зоной, свободной от коррупции. Однако жизнь показывает, что это не совсем так. В частности, на этой неделе- сессия приняла досрочную отставку обвиняемого в мошенничестве гендиректора ЛИКа Валерия Клевцова, обвиняемого в коммерческом подкупе, а- в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий при заключении и оплате государственного контракта заместителем начальника УФСИН России по Липецкой области Антониной Орловой установлен еще один эпизод преступной деятельности.… На админсовете Олег Королев, как обычно, озадачил подчиненных новой точкой приложения сил - ранее это были кооперативы, народные предприятия, ревитализация. Глава региона сделал громкие заявления (см.):- Нужна роботизация - от слова робот - производства. В 2016 году по миру вместе с Африкой на 10 тысяч работающих в целом было 69 роботов (данных за прошлый год еще нет). В Южной Корее этот показатель составляет 590 роботов, в России… два! В Липецкой области - 340 роботов. В 170 раз больше, чем в России в целом, но в два раза меньше, чем в Южной Корее. Тут есть над чем работать.Глава региона поставил и другие задачи подчиненным на этот год: увеличить количество коров, построить два поля для гольфа, создать на руинах ЛТЗ и «Свободного Сокола» индустриальные парки, вовлечь в сельхозкооперацию все личные подсобные хозяйства, определить цену земельного пая (чиновники уже решили, что справедливой ценой за 4-5 га земли будут… 2 100 рублей!)Выяснилось, кстати, что официально в регионе 9% населения живет за чертой бедности (в России в среднем - 13%). Если же говорить о средней зарплате, то за год она выросла на 7% и по региону, и по стране. Сейчас среднестатистический липчанин получает, как думают чиновники, 28,4 тыс рублей. Однако Липецкстат тут же отчитался о том, что. Кстати, реальные доходы россиян падают уже четвертый год подряд! В любой другой стране это стало бы поводом для отставки правительства, но у нас по телевизору, все как в СССР: «то тарелками пугают, дескать, подлые, летают, то у вас собаки лают, то руины говорят...».. Изобличить дебоширов, действия которых квалифицированы по ст. 112 УК РФ («умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений»), помогли больничные видеокамеры (см.- 20-летний пациент счел медицинскую процедуру оскорблением).А в Липецке. Им тоже помогла «вэбка».Из-за этих технических новинок на этой неделе. Стороны разошлись в оценке эффективности АПК «Безопасный город». Депутат Екатерина Пинаева заявила Сергею Иванову, что 59 существующих уличных камер не обеспечивают безопасности граждан. А вот Курск с его 1800 камер - другое дело. И раскрываемость преступлений там - лучшая по ЦФО.Глава города с депутатом не согласился. Сергей Иванов сказал, что все липецкие вэб-камеры - качественные, соответствующие нормативам. А если вести речь о доведении количества камер уличного наблюдения до «курского стандарта», то мэрии нужно 200 млн рублей, которых в бюджете нет.- Я все камеры с разрешения полицейских отсмотрела лично. Из них только 12 работают бесперебойно, а четыре вообще смотрят в деревья, - не согласилась с мэром Екатерина Пинаева.Но и на это глава Липецка нашел, что сказать. Мол, если у нас и при неисправных камерах - второе место по раскрываемости в ЦФО, то КПД работы липецкой полиции куда выше, чем у их курских коллег!