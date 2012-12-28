Пропавшего полтора года назад хлевенца опознали в найденном на территории парка скелете
Липецкая вечЁрка: первые аварии с мотоциклистами, тысячи сгоревших кур и когда отключат отопление
Сегодня, 30 марта, стало известно о первых в сезоне авариях с участием байкеров, в пожаре погибли 6 000 кур, и GOROD48 выяснил, когда отключат отопление.
Вчера в Ельце на улице Коммунаров 35-летний байкер столкнулся с автомобилями «Лада Приора» и «Рено». Травмы в ДТП получил только мотоциклист, его доставили в больницу.
«Сезон открыт, дорога начала собирать жертвы, берегите себя», — написал Александр Н.
«Ну и что, скоро самокатчики пойдут», — добавил гость.
Накануне на улице Гагарина мотоциклист с пассажиром проехал по встречке, его маневр попал на запись видеорегистратора.
«Уважаемые чиновники! В городе начались ночные гонки по центральным дорогам. Спать невозможно! Днем нарушение ПДД. На пешеходной дороге смотришь во все стороны от самокатов, на дорогах на зеленый смотришь во все стороны от таких одаренных. Меры будут? Хотя бы реальные штрафы?», — спросил Так.
Также вчера на подъездной дороге от трассы «Дон» к Липецку автобус «ГАЗ» столкнулся с грузовиком. Травмы в этом ДТП получили две пассажирки автобуса.
Вчера поздно вечером в селе Донском Задонского округа горел цех птицефабрики. В огне погибли 6 000 кур.
Огонь тушили пять отделений пожарных, площадь возгорания составила 500 кв. м.
«Кошмар! Очень жалко погибших кур», — написала Лиза.
Сегодня в селе Октябрьское Усманского округа сгорел автомобиль «БМВ-120». При пожаре никто не пострадал. А в Грязях у сахарного завода загорелся мусор. Очевидцы этого пожара сняли впечатляющее видео.
С сегодняшнего же дня в области объявлен пожароопасный сезон. Он продлится до устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова.
А вот отопительный сезон может закончиться уже на следующей неделе, 6 апреля.
Сроки отопительного сезона регламентирует постановление правительства № 354, по нему батареи отключают, когда среднесуточная температура воздуха составляет не меньше +8 градусов в течение пяти суток. Решение об отключении отопления принимает глава муниципалитета, то есть врио мэра Светлана Бедрова.
Эта новость, предсказуемо, набрала большое количество комментариев, в которых читатели GOROD48 высказывали противоположные точки зрения.
«Сейчас выключайте, жарко, сил нет!», — попросил Котэ.
«Пора! Деньги заканчиваются, уже начинаешь выбирать, обед или отопление. Лучше в холоде посидеть, чем в голоде», — добавил Элио.
«Лучше бы сегодня-завтра отключили! Отключат на следующей недели, а у кого общедомовой счетчик, все равно плати за целый месяц», — попросил JUVENTUS.
«Здравствуйте! Сейчас как никогда перед большим праздником необходимо отопление — стирать, сушить. Видно, по сырости соскучились и забыли про частые весенние ветра и дожди», — возразила Гостья.
«Все равно за полный месяц возьмут плату. А через несколько дней пойдут дожди, и будем в сырости и холоде сидеть. Уж лучше бы на минимуме отопление держали. Кому жарко — откройте окна. У нас не жарко. Вполне комфортно, а болеть не хочется», — поддержала Гостя Надя.
«В панельных домах совсем не жарко. С южной стороны окна днем открываю, а вечером все закрыто. И не жарко. Вполне комфортно. А вот отключат, и сразу все промерзнет. Будем обогреватели включать, и за апрель за отопление платить», — написал 24 мрн.
Завтра в Липецке будет еще жарче: до +19 градусов. Такое значение близко к температурному рекорду 2024 года, когда в городе было 20 градусов тепла.
И обратите внимание, поднявшийся Дон подтопил участки автомобильных дорог у сел Никольское и Красная Заря Данковского округа, а в Лебедянском округе затоплена переправа между селами Большое Попово, Волотово и Калиновка.
