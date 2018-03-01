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С 3 марта на кольце площади Танкистов изменится схема дорожного движения

21 3249
#дорожное движение
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С 3 марта на кольце площади Танкистов изменится схема дорожного движения

Изменения связаны с ремонтом Петровского моста.

Как сообщают в департамент дорожного хозяйства и благоустройства, продолжаются подготовительные работы по организации дорожного движения на период реконструкции Петровского моста.

В связи с этим, с субботы 3 марта 2018 года будет изменена схема дорожного движения на транспортной развязке с круговым движением на площади Танкистов. По словам специалистов, это позволит автолюбителям заранее адаптироваться к новому порядку проезда данного участка. 

Представители профильного структурного подразделения администрации Липецка и управления ГИБДД призывают водителей быть особо внимательными и осуществлять движение в соответствии с установленными дорожными знаками.





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21 3249
#дорожное движение
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Комментарии (21)

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Александр

2 минуты назад
Проспект стоять будет мертво и до ленинского поста пробняк будет т.к въехав на кольцо с него уже не съедиш
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Зеленый

3 минуты назад
Чё тут непонятного?, езжай по светофору, когда не горит светофор - главная Катукова и Октябрьский мост!
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Житель

22 минуты назад
Не понятно ничего, акведука я свой УАЗ да буду на таран идти.
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м

28 минут назад
просто в час пик надо регулировщика надо ставить
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м

31 минуту назад
придурки ...теперь аварий будет полно ....с дебильными знаками ....
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1234564789

32 минуты назад
бред, в одном месте кольцо главное, в другом уже нет, дальше опять главое, что за больной ублюдок то придумал
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Сенсей

39 минут назад
В сторону моста будет пробка из-за ватников, что переносят на руках свое ведро через лежачего полицейского, который чуть ниже перекрестка. Пару раз там ездил, думал, там, что авария? А оказалось дурачки спят на лежачих полицейских. Дебилам дебильная жизнь, варитесь там дурачки...
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Липчанин .

43 минуты назад
Нужно на это время запретить грузовым фурам и грузовикам вьежать в город , только по обезным . Это разгрузит город.
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Серый

43 минуты назад
Все там нормально. Ну а без пробок не обойтись.Привыкнем.
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Кук

44 минуты назад
Бедные колхозники. Паломничество в ТЦ Европа ждет серьезное испытание.
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