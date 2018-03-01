С 3 марта на кольце площади Танкистов изменится схема дорожного движения

Изменения связаны с ремонтом Петровского моста.

Как сообщают в департамент дорожного хозяйства и благоустройства, продолжаются подготовительные работы по организации дорожного движения на период реконструкции Петровского моста.



В связи с этим, с субботы 3 марта 2018 года будет изменена схема дорожного движения на транспортной развязке с круговым движением на площади Танкистов. По словам специалистов, это позволит автолюбителям заранее адаптироваться к новому порядку проезда данного участка.

Представители профильного структурного подразделения администрации Липецка и управления ГИБДД призывают водителей быть особо внимательными и осуществлять движение в соответствии с установленными дорожными знаками.















