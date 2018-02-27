Автобусный маршрут №380 прекратит работу с 1 марта

Перевозчик не смог выполнить взятые на себя обязательства

С 1 марта 2018 года завершит свою работу автобусный маршрут №380, сообщили в департаменте транспорта администрации Липецка. В настоящее время он идет от 3-го участка ЛТЗ по улицам Ильича, Краснозаводской, Металлургов, через Петровский мост и исторический центр города (Театральную площадь и улицу Плеханова) в район Сокола по улице Баумана до остановки «Чаплыгинское шоссе».

В соответствии с утвержденным расписанием, перевозчик, обслуживающий данный маршрут, должен выпускать на линию 11 автобусов марки ПАЗ в будние дни и 6 машин – в выходные. Однако финансовые сложности не позволяют ему в полной мере выполнять условия договора с администрацией города. В последнее время маршрут обслуживался не более чем четырьмя машинами.

В департаменте транспорта считают, что отмена маршрута №380 существенным образом не отразится на обслуживании пассажиров. Путь следования отмененного маршрута №380 полностью дублируется маршрутом №33 и более чем на 70% - маршрутом 33а. Выпуск автобусов на данных маршрутах составляет 15 единиц, сообщает администрация Липецка.