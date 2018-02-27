вчера, 17:28
Автобусный маршрут №380 прекратит работу с 1 марта
Перевозчик не смог выполнить взятые на себя обязательства
С 1 марта 2018 года завершит свою работу автобусный маршрут №380, сообщили в департаменте транспорта администрации Липецка. В настоящее время он идет от 3-го участка ЛТЗ по улицам Ильича, Краснозаводской, Металлургов, через Петровский мост и исторический центр города (Театральную площадь и улицу Плеханова) в район Сокола по улице Баумана до остановки «Чаплыгинское шоссе».
В соответствии с утвержденным расписанием, перевозчик, обслуживающий данный маршрут, должен выпускать на линию 11 автобусов марки ПАЗ в будние дни и 6 машин – в выходные. Однако финансовые сложности не позволяют ему в полной мере выполнять условия договора с администрацией города. В последнее время маршрут обслуживался не более чем четырьмя машинами.
В департаменте транспорта считают, что отмена маршрута №380 существенным образом не отразится на обслуживании пассажиров. Путь следования отмененного маршрута №380 полностью дублируется маршрутом №33 и более чем на 70% - маршрутом 33а. Выпуск автобусов на данных маршрутах составляет 15 единиц, сообщает администрация Липецка.
Гость
Deborah Hall
Мы головожопые
Опять неудобства для гетто Тракторного завода
Нн
не тот
Андрей
Юрий
житель лтз
Бывший в профсоюзе