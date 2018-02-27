Общество

вчера, 17:28

Автобусный маршрут №380 прекратит работу с 1 марта

30 4286
#автобус #маршрут
5
Автобусный маршрут №380 прекратит работу с 1 марта

Перевозчик не смог выполнить взятые на себя обязательства

С 1 марта 2018 года завершит свою работу автобусный маршрут №380, сообщили в департаменте транспорта администрации Липецка. В настоящее время он идет от 3-го участка ЛТЗ по улицам Ильича, Краснозаводской, Металлургов, через Петровский мост и исторический центр города (Театральную площадь и улицу Плеханова) в район Сокола по улице Баумана до остановки «Чаплыгинское шоссе».

В соответствии с утвержденным расписанием, перевозчик, обслуживающий данный маршрут, должен выпускать на линию 11 автобусов марки ПАЗ в будние дни и 6 машин – в выходные. Однако финансовые сложности не позволяют ему в полной мере выполнять условия договора с администрацией города. В последнее время маршрут обслуживался не более чем четырьмя машинами.

В департаменте транспорта считают, что отмена маршрута №380 существенным образом не отразится на обслуживании пассажиров. Путь следования отмененного маршрута №380 полностью дублируется маршрутом №33 и более чем на 70% - маршрутом 33а. Выпуск автобусов на данных маршрутах составляет 15 единиц, сообщает администрация Липецка.


30 4286
#автобус #маршрут
5

Комментарии (30)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

3 минуты назад
Ни че вот отменим 325 будет еще лучше а третий участок на сокол ножками или вплавь полезно
ответить

Deborah Hall

сегодня, 02:13
Зара6оток от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6отка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый зара6оток, а не бесполезный курс! Подробности на http://blagodelo.info
ответить

Мы головожопые

сегодня, 01:32
И не то можем)
ответить

Опять неудобства для гетто Тракторного завода

сегодня, 01:07
Как всегда у них геморрой из-за денег, и как всегда отыгрались на липчанах, у них только одни подляны хорошо получаются, а хорошее, ну как-то не выходит, я думаю что им ещё долго придётся вариться в котле цивилизации, чтобы в городе навести какой-то порядок, среди частных перевозчиков.
ответить

Нн

сегодня, 00:44
Идиотизм! 33 автобус только и стоит часами пустой на конечной 3 строй участок. Что он есть, что его нет!!!!! Слава богу готов 19 пока ездит, иначе фиг уедешь с 3 строй участка(((( 7т ходил одно время- радость великая была, без пересадки в город уезжали. И то отменили. Во власти одни идиоты, не думающие о людях сидят. Чтобы вам так морочить ноги и пятые точки!
ответить

не тот

сегодня, 00:34
Вы голосуйте за Путина, только при такой власти вот такие ивановы и могут плодиться!
ответить

Андрей

сегодня, 00:23
Вчера утром простоял минут 50 на морозе(с 5-50 и до 6-40), за это время должно было прийти 3-4 автобуса 33 маршрута. Приехал один, высадил не доезжая метров 10 до остановки (25 школа) девушку с ребёнком и проехал далее не взяв никого из ожидающих автобус людей. К тому моменту уже собралось около 20 человек, которым нужно было попасть на Новолипецк. Выручил как раз 380-й приехавший в 6-40. К нам на 3-й участок ходил автобус 7Т. Отменили. Теперь он полностью дублирует 325 маршрут. Теперь очередь за 380. Мы, что не люди.
ответить

Юрий

вчера, 23:19
Вечно вам не угодишь то муниципальные убрали ради частников теперь наоборот
ответить

житель лтз

вчера, 22:40
У автобусов номер 33 и 33а очень странно построено расписание движения. Начав работу около 6 часов утра, водители в 9 утра как по команде массово едут на обед. Причем зачастую самовольно и не по графику. В это время добраться с лтз на сокол напрямую невозможно. Маршрутки 380 хотя бы ездили постоянно и водители не имели привычки врать пассажирам.
ответить

Бывший в профсоюзе

вчера, 22:13
Как не стало Г.Т.Орлова транспорт дербанится по каким то чудесным желаниям.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецке назвали «Учителя года»
#образование #учитель года
3
В Липецке назвали «Учителя года»

вчера, 23:44

Общество
В Нижнем парке появятся велодорожки с освещением
#Нижний парк #экология #благоустройство
6
В Нижнем парке появятся велодорожки с освещением

вчера, 21:35

Общество
Коммунальная авария на Соколе устранена
#отключение воды
5
Коммунальная авария на Соколе устранена

вчера, 20:04

Общество
Липецкий магазин торговал «просрочкой»
#проверка
21
Липецкий магазин торговал «просрочкой»

вчера, 17:21

Общество
Мошенники из Липецкой области дозвонились до Камчатки
2
Мошенники из Липецкой области дозвонились до Камчатки

вчера, 16:54

Общество
Липчане набрали ипотечных кредитов на 12 миллиардов рублей
#Кредиты
13
Липчане набрали ипотечных кредитов на 12 миллиардов рублей

вчера, 16:12

Общество