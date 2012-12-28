Лучший обработчик металла НЛМК работает в конвертерном цехе №1

На Новолипецком металлургическом комбинате провели конкурс «Лучший по профессии» среди обработчиков металла. В соревновании участвовали 28 сотрудников первого и второго конвертерных цехов НЛМК.

В финале конкурса 15 сильнейших обработчиков соревновались в практическом задании – огневой зачистке и осветлении поверхности слябов. Эти операции позволяют найти и устранить возможные дефекты готовых слябов. При выполнении задания жюри оценивало длину, ширину, глубину, непрерывность линии зачистки и скорость работы.По итогам конкурса «Лучшим по профессии» второй год подряд стал Владимир Пешков, обработчик поверхностных пороков металла из конвертерного цеха №1 НЛМК. Второе место занял сотрудник второго конвертерного цеха Александр Качкашвили, третье – Алексей Банников из первого конвертерного.— Конкурсы «Лучший по профессии» — это возможность показать, на что ты способен, и поучиться у коллег. А еще — это новые эмоции и, конечно, радость от призового места, — отметил Александр Качкашвили.Лучшим молодым обработчиком металла стал Сергей Александров из конвертерного цеха №1. На НЛМК эта награда вручается участникам конкурса в возрасте до 30 лет.В 2026 году на комбинате проведут рекордные 57 конкурсов профессионального мастерства, в том числе коллективных. Победители и призеры получают денежное вознаграждение в размере до 60 тысяч рублей в зависимости от занятого места.