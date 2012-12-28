Представился правоохранителем и потребовал телефон для проверки: необычный грабёж раскрыли в Липецке

Липчанина ограбили на скамейке у дома по улице 6-ой Гвардейской дивизии.

В отдел полиции №6 обратился ограбленный на улице 37-летний липчанин. Причиненный ущерб он оценил в 13 370 рублей.По подозрению в грабеже задержан неработающий, ранее судимый за аналогичное преступление 37-летний мужчина.«Вечером 27 марта потерпевший присел на скамейку у дома по улице 6-ой Гвардейской дивизии. Через некоторое время к нему сзади подошёл неизвестный, который схватил его за одежду и, представившись сотрудником правоохранительных органов, потребовал для проверки сотовый телефон и содержимое карманов. Растерявшись, липчанин выполнил требование незнакомца», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 161 УК РФ «Грабёж», максимальная санкция которой — до семи лет лишения свободы.