Равновесие подвело: над упавшим вором устроили самосуд поленом

Пьяный мужчина решил украсть медный провод, перемотав его вокруг поясницы. Но потерял равновесие и упал.

Жителя Лебедянского округа будут судить за самосуд над знакомым — по пункту «з» части второй статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».Эта история произошла в октябре прошлого года. Пьяный мужчина решил украсть из гаража знакомого медный провод, перемотав его вокруг поясницы под одеждой. Но выходя из гаража, вор потерял равновесие и упал. И попытку кражи провода заметил его хозяин.— По данным следствия, увидев неудачную попытку кражи, хозяин гаража взял деревянное полено и нанес им многочисленные удары по левой ноге знакомого. Здоровью избитого поленом был причинён вред средней тяжести, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Во время следствия напавший на знакомого с поленом признал свою вину и раскаялся. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.