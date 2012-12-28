Происшествия
589
55 минут назад
1
Равновесие подвело: над упавшим вором устроили самосуд поленом
Пьяный мужчина решил украсть медный провод, перемотав его вокруг поясницы. Но потерял равновесие и упал.
Эта история произошла в октябре прошлого года. Пьяный мужчина решил украсть из гаража знакомого медный провод, перемотав его вокруг поясницы под одеждой. Но выходя из гаража, вор потерял равновесие и упал. И попытку кражи провода заметил его хозяин.
— По данным следствия, увидев неудачную попытку кражи, хозяин гаража взял деревянное полено и нанес им многочисленные удары по левой ноге знакомого. Здоровью избитого поленом был причинён вред средней тяжести, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Во время следствия напавший на знакомого с поленом признал свою вину и раскаялся. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
0
1
0
1
3
Комментарии (1)