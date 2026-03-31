Шесть человек эвакуированы из горящей многоэтажки на улице Неделина

За сутки пожарные выезжали на 26 сообщений о пожарах.

Ночью 30 марта из-за возгорания в подвале девятиэтажного дома на улице Неделина в Липецке были эвакуированы шесть его жильцов. Огонь повредил отделку подвала на десяти квадратных метрах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Утром на улице Ильича в Липецке горел раритет — автомобиль «Москвич-412» 1977 года выпуска. Повреждена приборная панель и лакокрасочное покрытие на половине квадратного метра. Еще два автомобиля горели днем: пламя уничтожило «BMW 120» в селе Октябрьское Усманского округа и колеса манипулятора «МАЗ» на улице 30 лет Победы в Грязях.Одна надворная постройка сгорела в селе Нижняя Колыбелька Хлевенского округа днем 30 марта и половина подобного строения горела в деревне Ильинка Долгоруковского округа ночью 31 марта.Четыре раза пожарные тушили мусор на открытых пространствах, общая площадь таких пожаров составила 368 квадратных метров. Также зарегистрировано 15 палов сухой травы на общей площади более двух гектаров. Самый крупный очаг — 0,9 гектара был потушен у села Боровское Добринского округа.