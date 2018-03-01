Липецкий технопарк возглавила Екатерина Демидова

В МБУ «Технопарк-Липецк» новый директор. С 1 марта муниципальное учреждение возглавила Екатерина Демидова, сообщили в департаменте экономического развития администрации города.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, своей главной задачей вновь назначенный руководитель считает выведение технопарка на стадию рентабельности и устойчивого развития.

«Инструменты известны – информационная работа с целевой аудиторией, направленная на привлечение новых перспективных резидентов, плюс современные управленческие технологии, позволяющие оптимизировать бизнес-процессы. Мы намерены также активно использовать потенциал Центра развития предпринимательства», - отметила Екатерина Демидова.

Екатерина Викторовна Демидова родилась в 1982 году в Приморском крае. В 2004 году окончила экономический факультет Липецкого государственного технического университета по специальности бухгалтер-аудитор. Кроме того, прошла обучение по программам энергоэффективности ТЮФ Рейнланд, НП «КОНЦ ЕЭС», а также на тренингах по ключевым аспектам управления бизнесом в других образовательных центрах России.

Почти 10 лет работая в Москве, руководила структурными подразделениями в крупных компаниях федерального уровня. Имеет опыт создания и развития новых направлений бизнеса, взаимодействия с государственными органами и общественными организациями. В качестве эксперта участвовала в работе профильных комитетов Госдумы, Общественной палаты России, а также ТПП РФ.