Общество

53 минуты назад

Липецкий технопарк возглавила Екатерина Демидова

8 470
#технопарк
Липецкий технопарк возглавила Екатерина Демидова

В МБУ «Технопарк-Липецк» новый директор. С 1 марта муниципальное учреждение возглавила Екатерина Демидова, сообщили в департаменте экономического развития администрации города.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, своей главной задачей вновь назначенный руководитель считает выведение технопарка на стадию рентабельности и устойчивого развития.

«Инструменты известны – информационная работа с целевой аудиторией, направленная на  привлечение новых перспективных резидентов, плюс  современные управленческие технологии, позволяющие оптимизировать бизнес-процессы. Мы намерены также активно  использовать потенциал Центра развития предпринимательства», - отметила Екатерина Демидова.       

Екатерина Викторовна Демидова родилась в 1982 году в Приморском крае. В 2004 году окончила  экономический факультет Липецкого государственного технического университета по специальности бухгалтер-аудитор.  Кроме того, прошла обучение по программам энергоэффективности  ТЮФ Рейнланд,  НП «КОНЦ ЕЭС», а также на тренингах  по ключевым аспектам управления бизнесом  в  других образовательных центрах России.  

Почти 10 лет работая в Москве,  руководила структурными подразделениями в крупных компаниях федерального уровня. Имеет опыт создания и развития новых направлений бизнеса, взаимодействия с государственными органами и общественными организациями. В качестве эксперта участвовала в работе профильных комитетов Госдумы, Общественной палаты России, а также ТПП РФ. 

8 470
#технопарк

Комментарии (8)

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20 минут назад
Сколько их еще выскачет этих подснежников ЛЖЕРУКОВОДИТЕЛЕЙ всю жизнь учащихся. "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь" Все по тому же кругу.
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Vik

25 минут назад
В Москве научилась махинации ворочать. Теперь липецких будет учить как бюджет правильно подпиливать.
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Житель

26 минут назад
Эту контору закрывать надо, все её услуги это сдача помещений в аренду, услуги юристов, экономистов и т.п. Где там современное лабораторное и исследовательское оборудование я так и не увидел. Но зато 6 млн. руб ежегодно на зарплату сотрудников этого МБУ уходит.
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МестныйЯ

35 минут назад
Тренинги - наше всё! Благодаря только им можно получить неоценимый жизненный опыт по любому аспекту управления бизнесом)))) Статью надо читать под косячок - как минимум на 5 лет продлим жизнь смехом))))
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цирк

37 минут назад
зачем эту куклу приняли на работу, спекулянтов у нас и так пруд пруди, не могут разогнать нелегитимные чинуши, а тут эта неуч
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МестныйЯ

40 минут назад
Вопроиск, так пообещали поучаствовать в тендере по распилу выделенного лярда на дороги - к дорожникам как-никак как бы относится))) А будет паинькой - так дадут подержаться лапкой за 5 лярдов под туризьмь!
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(

42 минуты назад
Всю жизнь учусь. Да............... Только таких мы и достойны. Они жизнь знают. Главное как руководить нами быд... знают.
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Вопроиск

45 минут назад
Как она в Липецке оказалась и на какую зарплату приехала из Москвы в эту дыру !
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