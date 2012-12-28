Температура поднимается все выше – в Липецкой области до +18
Погода в Липецке
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Байкер в центре Липецка ездил по встречке на красный
Происшествия
27-летнего воронежца задержали с десятью наполненными наркотиками бутылочками
Происшествия
Новый год работы РУМа: увеличение набора и педиатрическое отделение
Общество
6000 кур сгорели в селе Донском
Происшествия
Сегодня в Липецке: встреча с человеком-оркестром, ограничивать соцсети и мессенджеры начали уже и работодатели
Общество
Первые аварии с мотоциклистами: двое байкеров попали в больницы
Происшествия
Жёлтый уровень вновь пришёл в Липецкую область
Происшествия
Труп 47-летнего мужчины обнаружили в Лев-Толстовском районе
Происшествия
Читать все
Происшествия
870
сегодня, 10:23

Первые аварии с мотоциклистами: двое байкеров попали в больницы

За пятницу и выходные дни на дорогах области один человек погиб и шестеро пострадали. Среди пострадавших — двое мотоциклистов.

Первые аварии с участием мотоциклистов с начала теплого сезона произошли в Липецкой области. 
 
28-летний байкер попал в аварию 27 марта марта в Грязинском районе на дороге Новая Жизнь – примыкание к автодороге Орел – Тамбов. Он столкнулся с автомобилем «Шевроле» под управлением 30-летнего водителя. Мотоциклиста госпитализировали.

29 марта в Ельце на улице Коммунаров столкнулись автомобили «Лада Приора» под управлением 27-летнего водителя, «Рено» 54-летнего мужчины и мотоцикл с 35-летним водителем. В ДТП получил травмы мотоциклист, его доставили в больницу.

Авария со смертельным исходом произошла вечером 28 марта: в Елецком районе на дороге Орел – Тамбов 54-летний водитель «Мерседеса» сбил насмерть мужчину. Личность погибшего еще не установлена.

27 марта в Липецке на улице Белана столкнулись автомобили «Ауди» с 21-летним водителем и «Фольксваген» с 55-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадала 43-летняя пассажирка «Ауди», женщину госпитализировали.  

28 марта в Тербунском районе на дороге Тербуны – Васильевка – Малые Борки столкнулись «ВАЗ-2107» под управлением 24-летнего водителя и грузовик «Скания» с 55-летним мужчиной за рулем. Водителя «семерки» доставили в больницу.

На следующий день в Липецком районе на подъездной дороге от трассы «Дон» к Липецку грузовик «МАН» под управлением 30-летнего водителя столкнулся с автобусом «ГАЗ» под управлением 50-летнего мужчины. В аварии получили травмы две пассажирки автобуса.

За три автоинспекторы зарегистрировали еще 49 столкновений автомобилей, они обошлись без пострадавших.

авария
ДТП
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
