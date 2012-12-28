Первые аварии с мотоциклистами: двое байкеров попали в больницы

За пятницу и выходные дни на дорогах области один человек погиб и шестеро пострадали. Среди пострадавших — двое мотоциклистов.



Первые аварии с участием мотоциклистов с начала теплого сезона произошли в Липецкой области.28-летний байкер попал в аварию 27 марта марта в Грязинском районе на дороге Новая Жизнь – примыкание к автодороге Орел – Тамбов. Он столкнулся с автомобилем «Шевроле» под управлением 30-летнего водителя. Мотоциклиста госпитализировали.29 марта в Ельце на улице Коммунаров столкнулись автомобили «Лада Приора» под управлением 27-летнего водителя, «Рено» 54-летнего мужчины и мотоцикл с 35-летним водителем. В ДТП получил травмы мотоциклист, его доставили в больницу.Авария со смертельным исходом произошла вечером 28 марта: в Елецком районе на дороге Орел – Тамбов 54-летний водитель «Мерседеса» сбил насмерть мужчину. Личность погибшего еще не установлена.27 марта в Липецке на улице Белана столкнулись автомобили «Ауди» с 21-летним водителем и «Фольксваген» с 55-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадала 43-летняя пассажирка «Ауди», женщину госпитализировали.28 марта в Тербунском районе на дороге Тербуны – Васильевка – Малые Борки столкнулись «ВАЗ-2107» под управлением 24-летнего водителя и грузовик «Скания» с 55-летним мужчиной за рулем. Водителя «семерки» доставили в больницу.На следующий день в Липецком районе на подъездной дороге от трассы «Дон» к Липецку грузовик «МАН» под управлением 30-летнего водителя столкнулся с автобусом «ГАЗ» под управлением 50-летнего мужчины. В аварии получили травмы две пассажирки автобуса.За три автоинспекторы зарегистрировали еще 49 столкновений автомобилей, они обошлись без пострадавших.