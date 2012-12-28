Сегодня в Липецке: предоставят ли льготы в садовых автобусах, сколько собрались жить липчане

Нас ждёт сессия городского Совета, почти летняя погода и джазовый джем.

Температура в Липецке поднимется уже от +17 до +19 градусов, день пройдёт без осадков.









В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Жактовской, Исполкомовской, Медицинской, Минской, О.Городовикова, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Технической, Солнечной, Ударников, Ю.Смирнова, переулка Узорного.









В 10:00 начнется IX сессия городского Совете депутатов (ул. Советская, 22).









В 11:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) в рамках Недели детской книги пройдёт онлайн-встреча с детской писательницей Евгенией Малинкиной (6+).









В 19:03 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) на очередном заседании клуба «Книжное похмелье» будут обсуждать книгу Ивана Ефремова «Лезвие бритвы» (16+).









Студенты Липецкого областного колледжа искусств им. К.Н. Игумнова будут импровизировать, экспериментировать и создавать уникальное звучание прямо на ваших глазах.









В 19:00 звучать музыка будет и в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) во время встречи «Семь последних слов» (16+).













37,4% россиян, в том числе — жителей Липецкой области, верят, что доживут до 100 лет, говорится в совместном исследовании правительства РФ и одной из страховых компаний. Наши люди всегда отличались оптимизмом, вот и сейчас в среднем они рассчитывают протянуть 124 года.













Достойная пенсия





По мнению липчан, достойной пенсией является сумма в размере 50 900 рублей, выяснил в ходе опроса SuperJob.





Ожидания жителей региона выросли. В октябре прошлого года они называли гораздо меньшую сумму — 47 300 рублей.













Рейтинг мегаполисов в максимальными запросами возглавила Москва, жители которой оценили достойную старость в 57 900 рублей в месяц, что на 10% выше предыдущего запроса. Далее идут Санкт-Петербург — 57 600 рублей, Хабаровск — 55 400 рублей, Владивосток и Красноярск — по 54500 рублей. Как говорится, мечтать не вредно.

При этом в Минздраве сообщили, что средняя продолжительность жизни в нашей стране в очередной раз увеличилась и составила 73 года. А к 2030 году россияне смогут жить в среднем 78-81 год. Причины такого оптимизма не названы но возможно, в нём заложены повышение качества продуктов питания (при сокращении веса упаковки), новейшие отечественные достижения при производстве аспирина и то, как похорошела за последние годы медицина. Читаешь и сам невольно задаёшься вопросом – а не маловат ли пенсионный возраст в 65/60 лет?