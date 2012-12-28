Сегодня в Липецке: предоставят ли льготы в садовых автобусах, сколько собрались жить липчане
Нас ждёт сессия городского Совета, почти летняя погода и джазовый джем.
Температура в Липецке поднимется уже от +17 до +19 градусов, день пройдёт без осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Прудная, 2.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Жактовской, Исполкомовской, Медицинской, Минской, О.Городовикова, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Технической, Солнечной, Ударников, Ю.Смирнова, переулка Узорного.
Отключать свет сегодня никому не планируют.
Пробки
Сессия горсовета
В 10:00 начнется IX сессия городского Совете депутатов (ул. Советская, 22).
Председатель парламента Евгения Фрай представит отчёт о его деятельности, кроме того депутаты обсудят меры социальной поддержки граждан при проезде на садоводческих маршрутах.
Встреча с писательницей
В 11:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) в рамках Недели детской книги пройдёт онлайн-встреча с детской писательницей Евгенией Малинкиной (6+).
Ребята смогут задать вопросы автору весёлых детских детективов и узнать, как придумываются захватывающие истории. А ещё Евгения Малинкина представит свою новую волшебную повесть «Усадьба жадины».
Похмелье… книжное…
В 19:03 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) на очередном заседании клуба «Книжное похмелье» будут обсуждать книгу Ивана Ефремова «Лезвие бритвы» (16+).
В центре сюжета — учёный Иван Гирин и его поиски. Авантюры в Африке, философские споры в Москве, мистика йоги в Индии — каждый выбор имеет значение. Роман, который заставляет задуматься, где проходит та тонкая грань, отделяющая прогресс от катастрофы?
Джаз
А в 19:01 в соседнем зале «Библиотеки» начнется джазовый джем-сейшн (12+).
Студенты Липецкого областного колледжа искусств им. К.Н. Игумнова будут импровизировать, экспериментировать и создавать уникальное звучание прямо на ваших глазах.
Фото vk.com
Вход — бумажная купюра от 100 рублей.
«Семь последних слов»
В 19:00 звучать музыка будет и в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) во время встречи «Семь последних слов» (16+).
В программе: духовная музыка Й. Гайдна, Д. Тавенера, П. Чайковского и С. Рахманинова.
Жить долго и счастливо
37,4% россиян, в том числе — жителей Липецкой области, верят, что доживут до 100 лет, говорится в совместном исследовании правительства РФ и одной из страховых компаний. Наши люди всегда отличались оптимизмом, вот и сейчас в среднем они рассчитывают протянуть 124 года.
Достойная пенсия
По мнению липчан, достойной пенсией является сумма в размере 50 900 рублей, выяснил в ходе опроса SuperJob.
Ожидания жителей региона выросли. В октябре прошлого года они называли гораздо меньшую сумму — 47 300 рублей.
Рейтинг мегаполисов в максимальными запросами возглавила Москва, жители которой оценили достойную старость в 57 900 рублей в месяц, что на 10% выше предыдущего запроса. Далее идут Санкт-Петербург — 57 600 рублей, Хабаровск — 55 400 рублей, Владивосток и Красноярск — по 54500 рублей. Как говорится, мечтать не вредно.
