Общество
Сегодня в Липецке: предоставят ли льготы в садовых автобусах, сколько собрались жить липчане

Нас ждёт сессия городского Совета, почти летняя погода и джазовый джем.

Почти лето

Температура в Липецке поднимется уже от +17 до +19 градусов, день пройдёт без осадков.

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Прудная, 2.

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Жактовской, Исполкомовской, Медицинской, Минской, О.Городовикова, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Технической, Солнечной, Ударников, Ю.Смирнова, переулка Узорного.

Отключать свет сегодня никому не планируют.

Пробки

Каждый раз для вашего удобства публикуем ссылку на приложение, которое может предупредить о заторах на дорогах.


Сессия горсовета

В 10:00 начнется IX сессия городского Совете депутатов (ул. Советская, 22).

Председатель парламента Евгения Фрай представит отчёт о его деятельности, кроме того депутаты обсудят меры социальной поддержки граждан при проезде на садоводческих маршрутах.

Встреча с писательницей

В 11:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) в рамках Недели детской книги пройдёт онлайн-встреча с детской писательницей Евгенией Малинкиной (6+).

Ребята смогут задать вопросы автору весёлых детских детективов и узнать, как придумываются захватывающие истории. А ещё Евгения Малинкина представит свою новую волшебную повесть «Усадьба жадины».

Похмелье… книжное…

В 19:03 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) на очередном заседании клуба «Книжное похмелье» будут обсуждать книгу Ивана Ефремова «Лезвие бритвы» (16+).

В центре сюжета — учёный Иван Гирин и его поиски. Авантюры в Африке, философские споры в Москве, мистика йоги в Индии — каждый выбор имеет значение. Роман, который заставляет задуматься, где проходит та тонкая грань, отделяющая прогресс от катастрофы?

Джаз

А в 19:01 в соседнем зале «Библиотеки» начнется джазовый джем-сейшн (12+).

Студенты Липецкого областного колледжа искусств им. К.Н. Игумнова будут импровизировать, экспериментировать и создавать уникальное звучание прямо на ваших глазах.

Фото vk.com

Вход — бумажная купюра от 100 рублей.

«Семь последних слов»

В 19:00 звучать музыка будет и в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) во время встречи «Семь последних слов» (16+).

Выступит лауреат всероссийских и международных конкурсов Липецкий камерный хор (художественный руководитель заслуженный артист РФ Игорь Цилин). К нему присоединятся певица Лилия Пищикова (сопрано, а также струнный ансамбль в составе: Александр Попков (скрипка), Анастасия Голосова (скрипка), Нина Еланская (альт), Елена Дубровская (альт), Эльвира Фатишова (виолончель).

В программе: духовная музыка Й. Гайдна, Д. Тавенера, П. Чайковского и С. Рахманинова.

Жить долго и счастливо

37,4% россиян, в том числе — жителей Липецкой области, верят, что доживут до 100 лет, говорится в совместном исследовании правительства РФ и одной из страховых компаний. Наши люди всегда отличались оптимизмом, вот и сейчас в среднем они рассчитывают протянуть 124 года.

При этом в Минздраве сообщили, что средняя продолжительность жизни в нашей стране в очередной раз увеличилась и составила 73 года. А к 2030 году россияне смогут жить в среднем 78-81 год. Причины такого оптимизма не названы но возможно, в нём заложены повышение качества продуктов питания (при сокращении веса упаковки), новейшие отечественные достижения при производстве аспирина и то, как похорошела за последние годы медицина. Читаешь и сам невольно задаёшься вопросом – а не маловат ли пенсионный возраст в 65/60 лет?

Достойная пенсия

По мнению липчан, достойной пенсией является сумма в размере 50 900 рублей, выяснил в ходе опроса SuperJob.

Ожидания жителей региона выросли. В октябре прошлого года они называли гораздо меньшую сумму — 47 300 рублей.

Рейтинг мегаполисов в максимальными запросами возглавила Москва, жители которой оценили достойную старость в 57 900 рублей в месяц, что на 10% выше предыдущего запроса. Далее идут Санкт-Петербург — 57 600 рублей, Хабаровск — 55 400 рублей, Владивосток и Красноярск — по 54500 рублей. Как говорится, мечтать не вредно.

Рома
8 минут назад
Я не надеюсь прожить долго. Жизнь показывает, как обрываются судьбы людей в миг. Стараюсь жить максимально полно, насколько это возможно. Признаюсь, что боюсь небытие – это меня страшит.
Как же
46 минут назад
Можно дожить до ста лет при употреблении некачественных продуктов, и при наплевательском отношениям к людям.Куда не пойдешь тебя встретят так, что больше не обратишься за помощью.
Липчанка
52 минуты назад
отменили две электрички Грязи- Елец, сколько льгот и удобств лишился народ.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
