Роботы - это наше все!

Глава региона поставил задачи подчиненным на этот год: увеличить количество коров и построить два поля для гольфа.

Сегодня в администрации области прошло расширенное заседание админсовета, на котором были подведены итоги социально-экономического развития региона в прошлом году и сделаны громкие заявления на будущее.



С отчетом по традиции последних лет выступил вице-губернатор Андрей Козодеров. Начал он с нескольких макроэкономических показателей развития региона, попутно сопоставляя их с аналогичными то по ЦФО, по по России в целом. Так, рост нашего валового регионального продукта составил 2% против 1,5% общероссийского. Сельское хозяйство прибавило сразу 5,5%, Россия в целом - 2,4%. По строительству жилья у нас хоть небольшой, но рост в 0,5%, а в стране - падение по сравнению с 2016 годом на 3%.



- Липецкая область по росту валового внутреннего продукта занимает 22 место в РФ, по промпроизводству - третье, по сельскому хозяйству - четвертое, по вводу жилья в эксплуатацию - третье, по доле бедного населения - седьмое. По «РИАрейтингу» наш регион - восьмой в стране по качеству жизни после Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Татарстана, Белгородской и Воронежской областей и Краснодарского края, - сообщил аудитории чиновник.



Глава региона Олег Королев тут же поправил своего подчиненного.



- Если экологию отнять, то наша область сразу переместится в рейтинге на четвертое место, а если отнять Якутию - там алмазы, ХМАО - там газ и нефть, то мы - в тройке лидеров по инвестициям, - заявил губернатор. И тут же добавил:



- К концу 2018 года нам нужны минимум два поля для гольфа, чтобы повысить привлекательность региона для иностранных инвесторов.



Еще за одну точку отчета Андрей Козадеров взял 2000 год как год начала президентства Путина. Так вот, отталкиваясь от этой даты, за 17 лет промышленное производство в области выросло на 212%, показатели АПК выросли в 3,7 раза, ввод жилья вырос в 3,4 раза…



Особое внимание было уделено инвестициям в ОЭЗ «Липецк» и региональные экономические зоны. Так, на главной федеральной площадке под Липецком только в прошлом году введены в эксплуатацию сразу 6 новых предприятий, и сейчас продукцию там выпускает уже 21 резидент - на круг иностранный и российский бизнес вложили в зону 49 млрд рублей инвестиций, создав помимо собственно заводов 3,6 тысячи рабочих мест. А на подходе уже - вторая площадка ОЭЗ «Липецк», елецкая. Всего в прошлом году инвестиции в экономику региона составили 133 млрд рублей, что, по словам вице-губернатора, составляет два консолидированных областных бюджета (в перерасчете на душу населения инвестиции составили 115,3 тыс рублей).



- Нет равных этой зоне ни в России, ни в Европе! - заявил получивший слово гендиректор ОЭЗ «Липецк» Иван Кошелев.



В пример он привел американо-российский завод по производству замороженных продуктов питания «Белая Дача», введенный в строй в декабре прошлого года (Иван Кошелев подчеркнул, что в его строительство и оборудование было инвестировано 10 млрд рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом Липецка), а также мирового лидера в области технологий для нефтяной и газовой промышленности, транснациональную корпорацию «Шлюмберже».



Олег Королев, как обычно, тут же озадачил подчиненных новой точкой приложения сил (ранее это были сельскохозяйственные кооперативы, народные предприятия, ревитализация):



- Чтобы перейти на цифровую модель развития экономики, нужны новые базисы. Нужна роботизация - от слова робот - производства. В 2016 году по миру вместе с Африкой на 10 тысяч работающих в целом было 69 роботов (данных за прошлый год еще нет). В Южной Корее этот показатель составляет 590 роботов, в России… два! В Липецкой области - 340 роботов. В 170 раз больше, чем в России в целом, но в два раза меньше, чем в Южной Корее. Тут есть над чем работать.



Еще одной задачей для подчиненных Олег Королев назвал создание в Липецке сразу двух индустриальных парков.



- Надо снести пустующие корпуса ЛТЗ и построить на их месте индустриальный парк. И на «Свободном соколе» снести все ненужное и там тоже построить такой парк. Необходимо, чтобы они стали самыми могучими индустриальными парками в России. Для сноса мы не пожалеем никаких денег! - сказал Олег Королев.



Особая гордость губернатора - сельское хозяйство. В прошлом году в АПК региона произведено продукции на 109 млрд рублей. Область самодостаточна почти по всем видам продовольствия. Сахарным песком мы можем засыпать без ущерба для собственного потребления 24 региона, растительными маслами залить девять других субъектов РФ, нажарить картошки для пяти областей, закормить шашлыками еще четыре. По производству тепличных овощей Липецкая область уже пятая в стране, а к концу этого года станет первой.



- Среди этих показателей «за здравие» есть один «за упокой». Самообеспеченность по молоку у нас всего 88% от необходимого. И это не только наша беда, но и общероссийская (а на днях правительство Дмитрия Медведева запретило экспорт «молочки» из Белоруссии! - Прим. И.Л.). Этого терпеть нельзя. Нам надо выйти на полную самообеспеченность по молоку уже к концу года! - сказал губернатор.



- Есть! - ответил куратор сельского хозяйства, вице-губернатор Николай Тагицев.



Кстати, Николаю Тагинцеву была поставлена и еще одна задача: определить цену земельного пая, что могло бы стать надежным, по словам Олега Королева, подспорьем пенсионерам. И вице-губернатор тут же отрапортовал, что, с учетом мнений руководителей районных администраций, а также неких методичек, принято решение рекомендовать сельхозпроизводителям рассчитываться за пай суммой в 2 100 рублей. Да, именно столько, по мнению чиновников, стоит пай размером в 4-5 га!



- У вас есть вера? - спросил у Николая Тагинцева губернатор.



Нет, глава региона интересовался не тем, есть ли на Николае Федоровиче крест, мол, разве ж справедлива такая цена пая? Глава региона не спросил о том, верит ли Тагинцев в Бога, а о том, верит ли он в то, что к концу следующего, 2019 года, в сельскохозкооперацию будут вовлечены все личные подсобные хозяйства региона (сейчас в кредитные кооперативы вошли 37% ЛПХ, а в другие - снабженческие, сбытовые, перерабатывающие - 48%)?



- Вера есть, - ответил Николай Тагинцев.



- Вот и хорошо. Но лихачить тут не нужно, - наказал подчиненному губернатор.



Сельхозкооперация должна дать селянам, оставшимся без работы, а также пенсионерам новые источники дохода. В регионе уже действуют без малого 900 кооперативов. В прошлом году кооператоры закупили у жителей сельской местности продукции на 3,6 млрд рублей. Однако, увы, проблема нищеты пока не решена. Так, даже официально, в регионе 9% населения живет за чертой бедности (в России в среднем - 13%). Если же говорить о средней зарплате, то за год она выросла на 7% и по региону, и по стране. Сейчас среднестатистический липчанин получает 28,4 тыс рублей.



Закончил свой доклад Андрей Козодеров смелым заявлением о том, что по уровню культуры липчане - на втором месте в России, не сказав, правда, а кто же на первом. За него, очевидно, рвут друг из друга волосы петербуржцы с москвичами.



Игорь Луговой

