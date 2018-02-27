Общество
сегодня, 14:37
Сергей Глазьев: «Американские инвесторы доверяют губернатору области»
Советник президента России отметил успехи экономики региона.
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Сегодня на заседании административного совета в администрации области рядом с губернатором регионасидел помощник советник президента РФ Сергей Глазьев.
Сергей Глазьев - это и политик, и известный экономист, и советник президента России по вопросам региональной экономической интеграции, и член национального финансового совета Банка России, и доктор экономических наук, и академик РАН. Более того, уроженец Запорожья с 2009 по 2016 год был членом Национальной академии наук Украины (он считается одним из самых ярых противников курса правительства сопредельной страны на сближение с ЕС), а в 2004 году даже баллотировался в президенты России.
После того, как Сергей Глазьев попал под персональные санкции Запада, он генерирует идеи создания в стране экономики тотального государственного управления по примеру СССР и Ирана. Глазьев регулярно пишет программы о том, как Россия придет к процветанию через изоляцию. То есть советник Путина желает заточить экономику страны под длительную конфронтацию с Западом.
После объявления перерыва в заседании админсовета корреспондент GOROD48 попросил прокомментировать услышанное и увиденное (Сергей Глазьев посетил, в частности, самую успешную в России ОЭЗ «Липецк») советника президента России.
- В последнее время популярна идея России как осажденной крепости. Может ли во многом самодостаточная Липецкая область стать моделью для всей страны?
- Опыт Липецкой области говорит о том, что в регионе, как и в стране, создан благоприятный инвестиционный климат. И никакие санкции не являются помехой для привлечения инвестиций даже из США. Получается, что американские инвесторы доверяют губернатору области больше, чем боятся собственного президента. Если правильно, ответственно подходить к делу, системно создавать условия для эффективных, прибыльных, долгосрочных инвестиций на современной технологической основе, то экономические интересы оказываются важнее политических страхов. И опыт Липецкой области говорит о том, как можно успешно преодолевать внешние угрозы, - сказал советник Владимира Путина.
Игорь Луговой
Сергей Глазьев - это и политик, и известный экономист, и советник президента России по вопросам региональной экономической интеграции, и член национального финансового совета Банка России, и доктор экономических наук, и академик РАН. Более того, уроженец Запорожья с 2009 по 2016 год был членом Национальной академии наук Украины (он считается одним из самых ярых противников курса правительства сопредельной страны на сближение с ЕС), а в 2004 году даже баллотировался в президенты России.
После того, как Сергей Глазьев попал под персональные санкции Запада, он генерирует идеи создания в стране экономики тотального государственного управления по примеру СССР и Ирана. Глазьев регулярно пишет программы о том, как Россия придет к процветанию через изоляцию. То есть советник Путина желает заточить экономику страны под длительную конфронтацию с Западом.
После объявления перерыва в заседании админсовета корреспондент GOROD48 попросил прокомментировать услышанное и увиденное (Сергей Глазьев посетил, в частности, самую успешную в России ОЭЗ «Липецк») советника президента России.
- В последнее время популярна идея России как осажденной крепости. Может ли во многом самодостаточная Липецкая область стать моделью для всей страны?
- Опыт Липецкой области говорит о том, что в регионе, как и в стране, создан благоприятный инвестиционный климат. И никакие санкции не являются помехой для привлечения инвестиций даже из США. Получается, что американские инвесторы доверяют губернатору области больше, чем боятся собственного президента. Если правильно, ответственно подходить к делу, системно создавать условия для эффективных, прибыльных, долгосрочных инвестиций на современной технологической основе, то экономические интересы оказываются важнее политических страхов. И опыт Липецкой области говорит о том, как можно успешно преодолевать внешние угрозы, - сказал советник Владимира Путина.
Игорь Луговой
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