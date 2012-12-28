сегодня, 18:00
Мощный пожар возник у грязинского сахарного завода
Горел мусор. Пламя полыхало в нескольких десятках метров от железнодорожных путей.
— Сообщение о пожаре поступило спасателям в 13:04. Выяснилось, что на открытой площадке загорелся мусор. Его тушило одно отделение пожарных. Площадь возгорания составила 50 кв. м, — рассказали GOROD48 в ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
Напомним, с 30 марта в Липецкой области объявлен пожароопасный сезон. Только за эти выходные дни в регионе 23 раза горели мусор и сухая трава.
