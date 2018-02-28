Театральную площадь украсили новые светильники

На одной из главных городских площадей заменили световые опоры. Вслед за улицей Ленина новыми огнями засияет площадь Театральная. В отличие от старейшей из улиц областного центра, фонари здесь выполнили в стиле хай-тек. Их установили в рамках обустройства общественных пространств, предусмотренного программой «Формирование комфортной городской среды».

- Новые светильники гармонично вписались в ансамбль обновлённой Театральной площади, стали одной из её изюминок. Но эстетика здесь даже не главное. В опорах установлены современные светодиодные лампы, использование которых позволяет существенно сократить потребление электроэнергии, при этом их яркость, как и прежде, будет соответствовать нормам, - отметил начальник городского управления строительства Сергей Косинов.



Ещё один плюс – отсутствие воздушной проводки. Кабели убрали под землю. Теперь они подходят к фонарям в гофрах – специальных гибких трубках. Такая методика защищает провода от внешнего воздействия, упрощает их замену в случае необходимости, а также улучшает внешний вид площади.



Работы по обновлению световых опор выполнили в рамках благоустройства площадки «Городище». Программа «Формирование комфортной городской среды» рассчитана на 2018-2022 годы. За это время в Липецке планируют благоустроить семь общественных пространств, выбранных жителями областного центра. Какой из объектов начнут приводить в порядок уже в мае, а какими займутся в последующие годы, также предстоит решить горожанам. Отдать свой голос они смогут 18 марта, во время выборов президента, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

