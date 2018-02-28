Общество

сегодня, 12:37

Театральную площадь украсили новые светильники

11 964
#благоустройство
1
Театральную площадь украсили новые светильники

На одной из главных городских площадей заменили световые опоры. Вслед за улицей Ленина новыми огнями засияет площадь Театральная. В отличие от старейшей из улиц областного центра, фонари здесь выполнили в стиле хай-тек. Их установили в рамках обустройства общественных пространств, предусмотренного программой «Формирование комфортной городской среды».

- Новые светильники гармонично вписались в ансамбль обновлённой Театральной площади, стали одной из её изюминок. Но эстетика здесь даже не главное. В опорах установлены современные светодиодные лампы, использование которых позволяет существенно сократить потребление электроэнергии, при этом их яркость, как и прежде, будет соответствовать нормам, - отметил начальник городского управления строительства Сергей Косинов.

Ещё один плюс – отсутствие воздушной проводки. Кабели убрали под землю. Теперь они подходят к фонарям в гофрах – специальных гибких трубках. Такая методика защищает провода от внешнего воздействия, упрощает их замену в случае необходимости, а также улучшает внешний вид площади.

Работы по обновлению световых опор выполнили в рамках благоустройства площадки «Городище». Программа «Формирование комфортной городской среды» рассчитана на 2018-2022 годы. За это время в Липецке планируют благоустроить семь общественных пространств, выбранных жителями областного центра. Какой из объектов начнут приводить в порядок уже в мае, а какими займутся в последующие годы, также предстоит решить горожанам. Отдать свой голос они смогут 18 марта, во время выборов президента, сообщает пресс-служба администрации Липецка.
11 964
#благоустройство
1

Комментарии (11)

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Гость

2 минуты назад
Когда свет будет в спальных районах ? ТЕМНО КАК У БРАК ОБАМЫ в хижине дяди тома (
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Гость

3 минуты назад
А кто же еще ?Конечно собакин )
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Неавтофанат

17 минут назад
Где там Энергонадзор? Инспекция! Какие ещё гофры под ногами в местах постоянного нахождения людей! Ни металлические, ни пластиковые гофры - только металлические заземленные трубы или 12 Вольт!
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папаша

сегодня, 14:58
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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ага

сегодня, 14:57
светильнички тоже московский мэр подарил?
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Калдырь

сегодня, 14:56
Интересно кто из горожан решил, что первыми эти светильники необходимо установить на Театральной площади?
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Дмитрий

сегодня, 14:22
Да, на Ленина всё хорошо и красиво...и в тёмное время пешеходов видно. Но дорога * ............ец)))))))))
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липчанка

сегодня, 14:19
Не радуют ни ул.Ленина, ни пл.Театральная если жители живут в спальных районах города не комфортно: грязные не обустроенные дворы, старые потрескавшиеся со времен советской власти тротуары, имеют немалое место не оштукатуренные и не покрашенные фасады жилых домов, в подъездах смрад и темень. И так живет трудовой народ!
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оо

сегодня, 13:37
какие -то страшные они
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КолЯнвал

сегодня, 13:04
111, какую тебе еще фотку? написали же, что украсили, тебе , что этого недостаточно? Отчитались, деньги списали... а светилиники на даче у Тербунатора..
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