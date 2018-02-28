Реальные доходы липчан упали на 2,6%

На 2,6% упали реальные доходы жителей Липецкой области в январе-декабре 2017 года — заметнее, чем в целом по России, где снижение составило 1,7%.

В среднем денежные доходы населения Липецкой области в 2017 году составили 28 774 рубля в месяц на человека, денежные расходы — 26 120 рублей. Реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 2,6%.

Всего население израсходовало 305 867 млн. рублей на покупку товаров и оплату услуг, что на 3,4% больше, чем годом ранее, на покупку недвижимости – 2914 млн. рублей (на 57,3% меньше, чем в 2016 году), на приобретение иностранной валюты – 4258 млн. рублей (на 0,5% меньше), сообщает Липецкстат.