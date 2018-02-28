Общество

вчера, 17:16

Реальные доходы липчан упали на 2,6%

59 1407
#доходы населения
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Реальные доходы липчан упали на 2,6%

На 2,6% упали реальные доходы жителей Липецкой области в январе-декабре 2017 года — заметнее, чем в целом по России, где снижение составило 1,7%.

В среднем денежные доходы населения Липецкой области в 2017 году составили 28 774 рубля в месяц на человека, денежные расходы — 26 120 рублей. Реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 2,6%. 

Всего население израсходовало 305 867 млн. рублей на покупку товаров и оплату услуг, что на 3,4% больше, чем годом ранее, на покупку недвижимости – 2914 млн. рублей (на 57,3% меньше, чем в 2016 году), на приобретение иностранной валюты – 4258 млн. рублей (на 0,5% меньше), сообщает Липецкстат.

59 1407
#доходы населения
1

Комментарии (59)

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Lillian Barrera

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А неделю назад писали о росте доходов липчан

сегодня, 01:25
А при чём здесь Путин, он всего лишь президент Сирии, а Россией правит Медведев или кто там за него, фиг поймёшь среди этой анархии и отсутствием контроля в стране.
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апофеоз воровского режима

сегодня, 00:19
Путин уже сам запутался со своими олигархами и чиновниками ,но ничего поделать е может ,поскольку отстранен от рычагов внутреннего управления государством , в котором все решают карманники и воры.
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злой обыватель

сегодня, 00:09
стране реальный писдец приходит. Что-то нужно делать... Эта власть уже не власть, а гавно насраное.
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ГОСТЬ

вчера, 23:59
О наценках в торговых сетях. https://www.youtube.com/watch?v=3ti-m_7Dlm4
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Ха-ха

вчера, 23:53
Вопросик, Так такие дебилы как ты за директоров УК и голосуют. Рыба гниёт с головы. Или ты не русский, раз таких поговорок не знаешь?
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Хи-хи

вчера, 23:52
Колхозан, Ну ты классический кремлебот. А уважение к КПРФ возникло после того как они слили Грудинина? Кстати, у него совхоз. И ничего плохого нет, если страной будет командовать директор совхоза с 20 летним опытом, чем назначенный алкашом Ельциным директор Дома офицеров с дипломом юриста.
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Хахахахахаха

вчера, 23:31
Хи-хи, он тебе денег принесет))))) тебе заплатили за агитацию
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Путеноидыкремлеботы

вчера, 23:29
Засунут свои щупальцы везде и всюду
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Колхозан

вчера, 23:10
Хи-хи, иди за коммерса своего голосуй, который делает, думает и говорит только о своей выгоде, а ещё путает всех своими доходами (то они есть, то они исчезли куда-то). Ты или за вознаграждение его здесь продвигаешь либо ни чего не соображаешь в политике. Лично к КПРФ ни чего против не имею и очень сильно уважаю Зюганова Геннадия Андреевича. Но Грудинин для меня абсолютный НЕ кондидат. Он коммерсы, который кстати имеет лицо работодателя. Вот и наведите справки: что у него в колхозе, сколько получают зарплату и все многое другое, что может интересовать его сторонника, чтобы не ошибиться в выборе).
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